Ponte sullo Stretto e alta velocità, Salvini a Palermo: “doveva arrivare la Lega per dare al Sud quello che aspettava da decenni”

“In Sicilia aspettano da secoli un Ponte. Dovevano arrivare quelli della Lega, qualcuno da Milano, per dare a siciliani e calabresi quello che aspettano da cento anni. E questo vale anche per la Napoli Bari e così per i porti e gli aeroporti in Campania”. Così il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento alla manifestazione di Napoli.

