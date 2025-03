Ponte sullo Stretto, alta velocità Salerno-Reggio Calabria, nuova SS106 Jonica: “opere strategiche, non restino solo annunci”

StrettoWeb

“Le recenti analisi sul mercato del lavoro e sugli investimenti pubblici nel Mezzogiorno restituiscono un quadro che, per la Calabria, apre finalmente uno spiraglio di speranza e di rilancio. I dati sull’occupazione nel Sud, e nella nostra regione in particolare, confermano una ripresa che può e deve consolidarsi, trainata dai fondi del Pnrr, dalla Zes Unica e da una nuova stagione di grandi opere che possono generare fino a 140 mila posti di lavoro. Ma non possiamo limitarci a osservare cifre e previsioni su carta“. Lo afferma in una nota Giacomo Maccarone, segretario generale FenealUil Calabria.

“Come FenealUil Calabria – prosegue – vogliamo lanciare un appello forte e chiaro alle istituzioni locali, al governo nazionale e a tutti i soggetti coinvolti: è necessario accelerare, superare ogni impasse burocratico e trasformare i progetti in cantieri concreti, che producano occupazione di qualità e sviluppo duraturo. La Statale 106 Jonica, l’Alta Velocità tra Salerno e Reggio Calabria, e il Ponte sullo Stretto sono opere strategiche, non solo per modernizzare le infrastrutture, ma per garantire alla Calabria una reale connessione con il resto del Paese e con l’Europa. Senza infrastrutture moderne e sicure, la Calabria resterà isolata e priva di quelle condizioni minime indispensabili per attrarre investimenti e creare lavoro stabile“.

“Chiediamo – afferma il sindacalista – un tavolo permanente di monitoraggio che veda la partecipazione attiva delle parti sociali e delle categorie produttive, per verificare tempi, risorse e avanzamento reale dei lavori, evitando il rischio – già visto troppe volte – di promesse mancate e opere incompiute. Le grandi opere non sono solo cemento e asfalto, sono l’occasione per dare dignità ai lavoratori edili, creare occupazione regolare e sicura, contrastare il lavoro nero e offrire ai giovani calabresi la possibilità di restare nella propria terra, contribuendo al suo rilancio“.

“La FenealUil Calabria – conclude Maccarone – è pronta a fare la sua parte, ma le istituzioni devono fare la loro, senza ulteriori ritardi o tentennamenti. La Calabria ha tutte le potenzialità per essere protagonista della rinascita del Mezzogiorno, a patto che il futuro non resti solo sulla carta”.

