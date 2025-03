Ponte sullo Stretto, la proposta di De Marco e Lucisano: “aprire ad un tavolo tecnico-istituzionale di confronto con la Stretto di Messina”

StrettoWeb

“E’ di qualche giorno addietro la richiesta di noi consiglieri comunali, nella qualità di componenti della Commissione Territorio, al presidente della Commissione Dr. Pietro Idone e conseguentemente all’intera maggioranza di aprire ad un tavolo tecnico – istituzionale di confronto serrato con la Società SdM in merito alla questione “ponte sullo Stretto”. E’ quanto affermano i Consiglieri Comunali di Villa San Giovanni Domenico De Marco e Filippo Lucisano. “Seppur da visioni politiche differenti ed ormai evidentemente diversi, con la minoranza consiliare favorevole al ponte, nel mentre l’approccio della maggioranza è opposto al nostro, la proposta presentata vuole essere nell’ottica di un percorso di condivisione delle questioni afferenti i grandi temi, così come è sempre stata considerata la questione infrastrutturale in Città“, rimarcano.

“Ancora nessun riscontro”

“Molto spesso siamo stati tacciati, in modo inopportuno evidentemente, di mancanza di proposte ed in tal senso quanto chiesto al presidente Idone, dal quale non abbiamo ancora avuto alcun riscontro, vuole essere un modo per rendere edotti tutti, l’intero consiglio comunale, del dossier ponte e delle interferenze che andranno a ricadere sul nostro territorio. Tutto ciò quale strumento utile di reale conoscenza dell’impatto che l’opera strategica ponte sullo Stretto, la cui realizzazione è stata programmata dal governo centrale. In tal senso le evidenti conseguenze sulla viabilità cittadina, le eventuali interferenze con le utenze che interessano il nostro territorio ed i concittadini tutti, non possono essere solo uno strumento di mera visione tecnica ma anche di un sano confronto politico – istituzionale per dare il giusto supporto, anche nella qualità di consiglieri di minoranza di questa Città, rappresentativi di una parte importante della cittadinanza villese”, sottolineano.

“Messina da tempo ha iniziato il confronto”

“Non bisogna andare molto lontani, se non alla dirimpettaia Città di Messina che da tempo ha iniziato questo confronto, pertanto riprodurre la stessa esperienza nella nostra Città non potrà che portare dei benefici, indipendentemente dalla visione “ponte si” o “ponte no” ma nell’ottica di una informazione chiara e trasparente che verrebbe fornita al territorio ed a chi oggi ne è interessato, anche se non dalla realizzazione dell’infrastruttura ma da una serie di fattori, quali viabilità cittadina, aree di cantiere e quant’altro che potrà essere oggetto di interferenze durante la fase realizzativa dell’opera. Attendiamo fiduciosi la risposta alla nostra richiesta, nella consapevolezza che la tutela del territorio non è un qualcosa appannaggio della sola maggioranza ma dell’intero consiglio comunale se e quando coinvolto in modo diretto, responsabile ed istituzionalmente corretto e previsto così come fatto nella Città di Messina”, concludono.

