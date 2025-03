Ponte sullo Stretto, presentato il progetto ad una delegazione del Ministero delle Infrastrutture giapponese

StrettoWeb

Stretto di Messina SpA ha incontrato oggi una delegazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti giapponese Mlit (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism). Nel corso dell’incontro, la Stretto di Messina ha presentato il progetto del Ponte e dei collegamenti stradali e ferroviari, suscitando un vivo interesse nella delegazione anche per l’importante coinvolgimento nella realizzazione dell’Opera della società giapponese Ishikawajima-Harima Heavy Industries, parte della compagine del Contraente Generale guidata da Webuild.

La delegazione giapponese ha inoltre illustrato la grande esperienza maturata nella costruzione, gestione e manutenzione dei ponti a grande luce realizzati in Giappone.

