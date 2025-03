Ponte sullo Stretto e opere connesse, si torna a parlare dello svincolo di Giampilieri: “non si può più attendere”

StrettoWeb

Oggi, lunedì 31 marzo, si è riunita la Commissione Ponte sullo Stretto, all’interno dell’Aula del Consiglio Comunale di Messina, a Palazzo Zanca. L’ordine del giorno era il seguente: “Realizzazione dello svincolo autostradale di Giampilieri Marina quale opera connessa al Ponte anche per evidenti motivi di Protezione Civile”. Per questo motivo è stato invitato l’assessore comunale della Giunta Basile, Massimiliano Minutoli, con delega alla Protezione Civile.

“Un’opera del genere dovrebbe essere connessa al Ponte sullo Stretto, anche se mi pare che non sia così al momento – ha detto Minutoli – Se si realizzassero almeno il 60% delle tante richieste poste sulle opere connesse, ben venga. Un intervento del genere diventerebbe una via per raggiungere agevolmente la zona sud della città. Tuttavia, non è una strada in più a risolvere un problema se c’è un certo tipo di emergenza. Un conto è un incendio, un altro ad esempio un terremoto, in cui è necessario effettuare tutte le verifiche del caso per far eventualmente passare un mezzo su un impalcato”.

Costa (I Municipalità): “parliamo di questa opera da quando sono adolescente”

Accanto a Minutoli presente anche Alessandro Costa, presidente della I Municipalità, zona della città interessata dallo svincolo: “si continua a parlare dello svincolo autostradale di Giampilieri, adesso collegata al Ponte sullo Stretto ma comunque opera ormai unica e su cui non si può più attendere”, ha chiarito Costa. “La chiusura dell’autostrada ha fatto scaturire problemi nell’ultimo mese. Noi che siamo di quel territorio abbiamo subito tutto il traffico autostradale, di domenica sera, con pochissimi camion. Oltre a noi ne hanno sofferto i comuni jonici”.

“Domenica scorsa, non ieri, tutto il traffico veicolare è dovuto transitare sulla Statale. Ricordo a tutti che la SS 114 ha problemi anche nella zona Briga Marina, dove la strada è attaccata dal mare. Nel 2023, per la mareggiata, sono venuti anche tecnici ANAS da Roma. Avrebbero dovuto gestire la situazione ma, a parte qualche sopralluogo, non è stato gestito nulla. Noi richiediamo ancora una volta lo svincolo a Giampilieri Marina, è diventata una opera fondamentale. La zona sud necessita di un ulteriore svincolo”, ha aggiunto.

“Attualmente abbiamo i cantieri del raddoppio ferroviario e i camion sono pochi, ma a breve aumenteranno e per noi saranno problemi. Bisogna urgentemente trovare una soluzione. Io penso che quando c’è la volontà, tutto si può fare. Parliamo dello svincolo di Giampilieri da quando io sono adolescente. E’ passato qualche annetto, eppure siamo qui ancora a parlarne. Abbiamo avuto le alluvioni e anche lì abbiamo visto le difficoltà a raggiungere le zone colpite. Bisogna essere tutti uniti e compatti”, ha concluso Costa.

