Ponte sullo Stretto, Musumeci: “la politica fissa gli obiettivi, la scienza indica la strada”

“Il Ponte sullo Stretto è un’infrastruttura articolata, complessa, che non può non tenere conto delle caratteristiche di sostenibilità in questo caso di stabilità da parte della Protezione civile, interessata e impegnata al tema e dal tema insieme all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La politica fissa gli obiettivi, come raggiungerli non è compito della politica, ma della comunità tecnica, scientifica e accademica. In questo senso il Governo si è mosso e si sta muovendo”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, intervenuto nell’aula del Senato dove si è concluso la discussione generale sul ddl di ricostruzione Post-calamità di sua proposta, già approvato dalla Camera.

