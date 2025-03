Polizze catastrofali, rinviati i termini: le novità previste

StrettoWeb

Il Governo italiano ha varato un decreto-legge che introduce importanti modifiche ai termini per l’obbligo di stipula delle polizze assicurative a copertura dei danni da eventi catastrofici per le imprese. La decisione, presa in considerazione delle difficoltà incontrate dalle aziende, soprattutto le micro e piccole imprese, offre un rinvio delle scadenze per adeguarsi alla normativa. Un contributo decisivo è arrivato dall’Unione Artigiani Italiani, che ha presentato istanza di proroga al Governo Meloni, evidenziando le criticità e le difficoltà che le imprese, in particolare le micro e piccole, avrebbero incontrato nell’adempiere ai termini originari.

Il decreto-legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede le seguenti proroghe:

– Medie imprese: il termine per la stipula delle polizze è differito al 1° ottobre 2025.

– Piccole e micro imprese: il termine è posticipato al 1° gennaio 2026.

– Per le grandi imprese, invece, il termine originario del 31 marzo 2025 rimane confermato.

La decisione del Governo tiene conto dell’elevato numero di imprese coinvolte, con una significativa percentuale rappresentata da microimprese, e della necessità di concedere un tempo adeguato per la comparazione delle offerte assicurative e per l’adeguamento alle nuove disposizioni.

Il decreto-legge interviene anche sull’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, che saranno applicate a partire dalle nuove date di scadenza dell’obbligo assicurativo.

Questa misura rappresenta un segnale di attenzione da parte del Governo nei confronti del tessuto imprenditoriale italiano, fornendo un supporto concreto per affrontare le sfide legate alla gestione dei rischi derivanti da eventi catastrofici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.