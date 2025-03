Politica, l’ultimo sondaggio di YouTrend: il centrodestra sfiora il 49%, salgono anche Pd e AVS

StrettoWeb

Secondo l’ultima Supermedia a cura di YouTrend per Agi, Fratelli d’Italia si conferma primo partito, poco al di sotto del 30%, seguito a quasi 7 punti di distanza dal Partito Democratico, poco sotto il 23%. Anche Lega e Forza Italia sfiorano i loro valori più alti fatti registrare negli ultimi mesi e quindi, nel complesso dei dati, il centrodestra sfiora il 49% dei consensi. L’opposizione migliora i dati rispetto alle politiche del 2022 grazie al Partito Democratico ed Alleanza Verdi-Sinistra.

Mentre il Movimento 5 Stelle e ed i partiti dell’ex Terzo Polo, hanno perso rispettivamente 5 e 2 punti rispetto al 2022. I 4 partiti del centrodestra arrivano al 48,8% nella Supermedia dei sondaggi politici, 5 punti più rispetto al 43,8% ottenuto nelle elezioni per la Camera del 2022. Lorenzo Pregliasco, partner fondatore di YouTrend afferma: “solitamente le forze di governo subiscono una flessione dopo 6-12 mesi e non è successo”.

Fdi: “brutte notizie per la sinistra”

“Brutte notizie per la sinistra: due anni e mezzo di attacchi violentissimi non hanno intaccato il Governo e il Presidente Giorgia Meloni. Forse è il caso che Elly e compagni si facciano qualche domanda“, è quanto scrive Fdi sul proprio profilo facebook.

Tutti i dati

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 13 al 26 marzo, è stata effettuata il giorno 27 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 26 marzo), Eumetra (20 marzo), Euromedia (18 marzo), Piepoli (22 marzo), SWG (17 e 24 marzo) e Tecnè (14 e 21 marzo).

