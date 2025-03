Polistena: eseguito all’Ospedale il primo impianto CCM per il trattamento dello scompenso cardiaco refrattario​

StrettoWeb

“Nei giorni scorsi, è stato eseguito presso il reparto di cardiologia – diretto dal primario Carmelo Massimiliano Rao – del presidio ospedaliero di Polistena il primo impianto di un innovativo dispositivo per il trattamento elettrico dello scompenso cardiaco refrattario, dando avvio ad una nuova stagione nel trattamento di questa patologia, in linea migliori standard nazionali ed europei. L’intervento effettuato dall’equipe di cardiostimolazione – dott. Mario Spanò, dott. Sebastiano Quartuccio, e dal coordinatore infermieristico Girolamo Guerrisi – ha permesso di attivare un moderno sistema di modulazione della contrazione cardiaca, definito CCM (Cardiac Contraction Modulation), ad un paziente affetto da cardiopatia ischemica cronica e contestualmente da amiloidosi cardiaca una patologia rara che vede altresì il centro di Polistena in prima linea per la diagnosi e il trattamento”. È quanto si legge in una nota dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

“Questa nuova tecnologia ha lo scopo di migliorare la contrattilità cardiaca tramite l’erogazione di una piccola quantità di energia a livello del setto in modo tale da provocare quelle modifiche cellulari atte a far aumentare il calcio intracellulare e di conseguenza la contrazione, con un effetto che si propaga alle cellule circostanti migliorando l’attività contrattile del cuore”.

“Nei pazienti con insufficienza cardiaca sintomatica la modulazione della contrattilità rappresenta una concreta opzione terapeutica, essendosi rivelata un trattamento sicuro ed efficace nel ridurre i ricoveri per scompenso e nel migliorare i sintomi, la capacità funzionale e, soprattutto, la qualità della vita. Il presidio ospedaliero di Polistena è un punto di riferimento sicuro per la salute dei cittadini di tutto l’hinterland territoriale”.

“La Direzione generale guidata da Lucia Di Furia, il direttore sanitario Oreste Iacopino, il direttore sanitario di presidio Francesca Liotta, il direttore di Dipartimento Francesco Nasso, la farmacista Roberta Sergi, e tutte le strutture sanitarie convolte, si impegnano quotidianamente per il potenziamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni sanitarie che si svolgono presso il Presidio ospedaliero di Polistena”.

