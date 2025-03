Polistena, l’amministrazione comunale parteciperà alla Giornata della Memoria e dell’Impegno

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Polistena conferma la propria adesione alla XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si terrà il prossimo 21 marzo 2025 a Trapani. L’evento è promosso dall’associazione Libera e da Avviso Pubblico, Una delegazione del Comune parteciperà alla manifestazione portando il Gonfalone Comunale, in segno di impegno concreto nella lotta alle mafie e di vicinanza alle famiglie delle vittime innocenti.

“La nostra comunità ha una storia di forte impegno contro la ‘ndrangheta e di promozione della cultura della legalità. Partecipare alla Giornata della Memoria e dell’Impegno significa ribadire con determinazione tenere alto l’impegno dinanzi alla presenza e continuare a lavorare per un futuro di giustizia e libertà“, ha dichiarato il Sindaco Michele Tripodi. “Questa scelta rientra naturalmente nel solco dell’impegno quotidiano dell’Amministrazione contro la ‘ndrangheta e per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, una sfida che prosegue attraverso iniziative sociali ed educative, attività di sensibilizzazione e azioni concrete sul territorio per i giovani come le borse lavoro, il servizio civile, i tirocini formativi, l’apertura di casa della cultura e la Nuova biblioteca, di strutture Sportive. Invitiamo il territorio ad unirsi a questo importante momento di testimonianza e di riflessione, affinché il ricordo delle vittime innocenti delle mafie sia sempre accompagnato da un’azione concreta per la costruzione di una comunità liberata dalla presenza della ‘ndrangheta”, conclude Tripodi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.