PMI e mercati finanziari: a Reggio Calabria un workshop sulla quotazione in borsa

Il 14 marzo 2025, Confindustria Reggio Calabria ospiterà il Workshop Operativo sulla Quotazione in Borsa delle PMI, un evento dedicato agli strumenti finanziari per la crescita e l’accesso al mercato dei capitali delle piccole e medie imprese. L’incontro, che si terrà presso la sede di Confindustria Reggio Calabria in via del Torrione 96, vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo imprenditoriale e finanziario. Dopo i saluti istituzionali dell’Ing. Domenico Vecchio, Presidente di Confindustria Reggio Calabria, e di Angelo Marra, Presidente della sezione Imprese Varie di Confindustria Reggio Calabria, i lavori saranno guidati dal Dott. Filippo Calciano, Founding Partner di Urania Capital Markets, esperto di mercati finanziari e operazioni di quotazione in Borsa.

L’evento rappresenta un’occasione unica per le imprese del territorio che intendono esplorare nuove opportunità di finanziamento e crescita attraverso i mercati regolamentati. Durante il workshop verranno analizzati i requisiti, i benefici e le sfide del processo di quotazione, con un focus sugli strumenti finanziari alternativi per le PMI.

A partire dalle ore 17:00, sarà previsto un momento di Q&A per consentire ai partecipanti di approfondire le tematiche trattate. Seguiranno, dalle 17:30, incontri one-to-one con esperti del settore, per valutare strategie personalizzate di accesso al mercato dei capitali.

L’iniziativa è promossa da Confindustria Reggio Calabria, con il supporto di Urania Capital Markets e 4Alliance.net – Rete di Imprese.

Per partecipare agli incontri individuali con gli esperti è possibile registrarsi al seguente link: bit.ly/workshop-finanziare-pmi.

