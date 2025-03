Play-In out: vince Canosa ma Rende ha tanto da recriminare

StrettoWeb

Gara equilibrata e caratterizzata da un finale palpitante. Vince Canosa ma la Sintegra Rende ha tanto da recriminare per la sconfitta nel campionato di serie B Interregionale. Ha la meglio Canusium basket per 78 a 73. Ma veniamo alla cronaca degli ultimi 5′ di gara: il punteggio è sul 58 Canosa 64 Rende vantaggio costruito da buone giocate di squadra. Da una palla recuperata da Beyrne Gomez nasce un tiro da 3 di De Angelis che viene sputato dal ferro; la controffensiva pugliese porta a un canestro di Cerruti (60-64). Poi sfugge un fallo abbastanza netto su De Angelis e sulla ripartenza è Galicia ad incunearsi e riavvicinare i pugliesi. “Poi a 2’52” viene sanzionato il quinto fallo inesistente a Baquero su una penetrazione (scivolata clamorosa della guardia di Canosa) che porta avanti i locali (66-64)”, fanno sapere dalla società rendese.

Ma la Sintegra non demorde e con Facciolà (assist di Ginefra) e tripla di De Angelis rimane in partita 69 pari a 1’16”. Sul successivo attacco la penetrazione di Ginefra esce per un niente e dall’altra parte una corretta difesa di De Angelis viene “sanzionata con un fallo molto opinabile”. Canestro e tiro aggiuntivo per Galicia 72 a 69. Timeout Rende. A 26″ dal termine Ballati va al tiro ma subisce fallo. Dalla lunetta 1/3. Un peccato.

“Ed ora testa alla prossima gara interna col Corato”, il commento del coach e della squadra che torna dalla trasferta senza punti ma con la forza di reagire immediatamente.

