Play-In out, Rende batte Mola. Carbone: “altre 4 battaglie salvezza”

StrettoWeb

“Buona partita e buona intensità, soprattutto nei primi due quarti, che ci ha permesso di incanalare la gara sui binari giusti. Vittoria che ci voleva per ricaricare ancora di più le batterie per le ultime quattro battaglie ed il finale di campionato“. Vince e convince la Sintegra Rende impegnata al Polifunzionale di Quattromiglia contro Mola New Basket. Lo ha detto chiaramente coach Carbone, a fine gara. 102-69 il risultato finale. “Abbiamo dato spazio a tutti, la partita lo ha permesso“, ha aggiunto Carbone.

“Siamo stati bravi ad iniziare bene. Le partite si vincono se partono bene. Il nostro rammarico, in questa stagione, è proprio averne sprecato tante. Con questa intensità possiamo giocarcela con tutte“, afferma, senza remore. Partita da subito in discesa ed a senso unico. 12 triple messe dentro ed una fase della gara dove il punteggio è arrivato, anche, a +35. Il successo di domenica bissa quello della settimana precedente con Benevento. Domenica prossima, fuori casa a Canosa. “Con loro abbiamo perso, qui a Rende, senza la possibilità di schierare Ginefra, per noi pedina fondamentale. Abbiamo voglia di riprenderci ciò che si è lasciato tra le mura amiche“, il rilancio della società biancorossa.

Tabellino Sintegra Rende-Mola New Basket 102-69

Sintegra Rende: Gatta 13, Beyrne-Gomez 21, Lucadamo 8, Ginefra, Ballati 18, Baquero 5, Guido 2, Facciolà 4, De Angelis 20. All. Carbone

Mola: Berardi 8, Tanzi 3, Laffitte 6, Messina 10, Bazani 15, D’Angnano 6, Setti, D’Apice 11, Barnaba 2, Schifeo 8. All. Bray

Arbitri: Beccore di Messina e Catania di Barcellona Pozzo di Gotto

Note: parziali 26-12; 32-17;20-26; 24-14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.