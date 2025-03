Play-In Gold, Monopoli-Viola: la presentazione del big match di mercoledì

StrettoWeb

Si riparte immediatamente dopo la battuta d’arresto di Ruvo e l’inciampo contro Bisceglie. La fase, come si è visto in Puglia, è ancora quella di un gruppo in assestamento. Il calendario è stringente e, mercoledì alle ore 19, i cestisti di Giulio Cadeo giocheranno in casa della capolista Monopoli. Il Cammino dei monopolitani è tuttora in crescendo e Coach Carolillo al timone è garanzia di solidità.

A Monopoli ritroviamo il tandem degli ex, entrambi importantissimi in due diverse edizioni neroarancio, Donato Vitale, glorioso playmaker dell’anno della fondazione del Supporters Trust, e Timmy Aguzzoli, gladiatore della Pallacanestro Viola della passata edizione.

L’esterno Dorge Pazin, è stato ingaggiato dalla B1 per provare a vincere.

Formica, Spatti, Calisi, sono uomini esperti e valenti accanto alla fisicità e determinazione di Preira.

Insomma serve l’impresa e servirebbe l’ imprescindibile compattezza di tutto l’ambiente che ha accompagnato i neroarancio fin qui.

La squadra sta vivendo una nuova quadratura, dopo aver inserito 4 giocatori e dopo aver subito l’infortunio di Manu Fernandez. La Viola ha le qualità per tentare l’impresa, con la giusta concentrazione e intensità.

Gli sforzi societari sono stati fatti e la parola passa al campo ed al processo di amalgama del nuovo gruppo squadra.

I tifosi, come sempre, saranno al seguito della loro squadra.

Arbitrano i signori Paolo Carotenuto di Boscotrecase e Luca Mogavero di Bellizzi.

La gara verrà trasmessa in diretta YouTube su Canale 7, in condivisione sulla nostra pagina facebook.

