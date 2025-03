Platì, traguardo storico: approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2025-2027

StrettoWeb

Platì scrive una pagina storica della propria Amministrazione: nella seconda seduta del Consiglio Comunale prevista alle ore 10:30 del 22/03, è stato approvato all’unanimità lo schema di bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (Art. 11 Decreto Legislativo n.118 del 2011). Per la prima volta nella storia del Comune, maggioranza e opposizione hanno trovato una sintesi perfetta, mettendo al centro dell’azione amministrativa gli interessi della collettività e alcune innovazioni senza precedenti.

L’approvazione unanime di un documento finanziario così importante è il frutto di un lavoro di squadra coeso, reso possibile dal costante impegno della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e di tutte le forze politiche presenti in aula, tra cui lo stesso leader dell’opposizione, il dott. Giuseppe Leonardo, che ha dato il proprio contributo nell’ottica di un’azione amministrativa molto favorevole e costruttiva. A Platì si inaugura una nuova stagione politica fatta di dialogo, responsabilità e condivisione, con l’obiettivo di garantire crescita, sviluppo e servizi essenziali per tutti i cittadini.

Le parole di Paolo Ferrara

Il Presidente del Consiglio Comunale prof. Paolo Ferrara dichiara: “Oggi abbiamo dimostrato che, quando si lavora con serietà e con il solo obiettivo del bene di questa comunità, si possono raggiungere risultati storici. Con l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2025-2027 sarà possibile garantire risorse fondamentali nel triennio per lo sviluppo di Platì, in particolare per le nostre periferie, comprese le popolose frazioni di Cirella e Senoli come il potenziamento della sorgente Pantanelle a servizio proprio della rete idrica di Cirella e il contributo alla Parrocchia per il restauro della statua ottocentesca di Maria S.S. di Loreto, Patrona di Platì.

In merito a queste aree si è notata in Consiglio comunale l’assenza dei consiglieri Roberto Romeo e Salvatore Perri, rappresentanti della frazione di Cirella, e di Caterina Portolesi, in rappresentanza della frazione di Senoli. Nonostante incomprensibili eccezioni, si è voluto sottolineare che l’interesse della collettività viene prima di ogni altro obiettivo e che nessuna frazione sarà mai lasciata indietro”. L’Approvazione di bilancio è il simbolo di un paese che vuole crescere insieme. Platì guarda avanti con determinazione!

