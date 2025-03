A Placanica la presentazione del romanzo “Il segreto di Polidorea”

StrettoWeb

Verrà presentato domenica 9 marzo, alle ore 18,00, presso la Chiesa di Santa Caterina, a Placanica, “Il segreto di Polidorea” l’avvincente romanzo scritto da Imma Divino e pubblicato dalle edizioni “Città del Sole”. A presenziare all’interessante appuntamento, ci sarà lo stesso editore, Franco Arcidiaco, inoltre: Santa Giannazzo, presidente dell’UCSI Calabria; Cristina Scuteri, giornalista della Gazzetta del Sud; Giuseppe Cavallo, giornalista e scrittore. Previsti i saluti iniziali da parte del sindaco di Placanica, Antonio Condemi.

La presentazione darà modo di evidenziare la bellezza di un romanzo che parla, anche, della condizione femminile in Calabria e nel Sud, in generale. L’appassionante storia parla di Sofia, giovane ricercatrice universitaria, che dopo la morte della madre avvenuta in circostanze misteriose decide di andare alla ricerca del padre mai conosciuto, perché figlia di uno stupro. Non sa nulla di lui. La madre, trincerata dietro un muro di silenzio e di amarezza, le spiega perché decide di scappare dal Paese.

