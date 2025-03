Pista ciclabile a Messina, modifiche in via del Vespro

StrettoWeb

Revocato l’attuale spazio di capolinea degli autobus sul lato nord di via del Vespro a Messina, nel tratto compreso tra le vie Ugo Bassi e Giordano Bruno. Istituito invece il medesimo spazio sul lato nord di via del Vespro, nel tratto compreso tra via Giordano Bruno e viale San Martino. Provvedimento necessario per i lavori di realizzazione della pista ciclabile.

