Piazza del Popolo, il movimento “La Strada” organizza un incontro pubblico: “rimane ancora la nebbia”

Piazza del Popolo continua a essere al centro del dibattito pubblico. Sull’orizzonte che si aprirà dopo il periodo di sospensione rimangono le nebbie. Per questo “La Strada invita ad un incontro pubblico che si terrà venerdì 7 marzo alle 16.30 presso la Sala Commissioni di Palazzo San Giorgio”. Così in una nota il movimento reggino annuncia un evento aperto alla cittadinanza.

“Con interventi tecnici, analisi della situazione attuale, liberi interventi di chi vorrà essere presente, La Strada con il consigliere Saverio Pazzano, cercheranno di fare una disamina complessiva per muovere proposte concrete da porre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. Non si ferma la costante attività politica de La Strada sulla visione della città e sulla situazione di Piazza del Popolo e del suo storico mercato. Ancora una volta il palazzo dell’istituzione comunale, con il consueto impegno del consigliere Saverio Pazzano, è spazio per il dibattito pubblico con la cittadinanza”, si chiude la nota.

