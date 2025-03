Il convegno “Piantiamo parole”: la donna declinata fra arte, scienza e cultura | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

La “Sala Perri” di Palazzo Alvaro ha ospitato, nella mattinata odierna, il Convegno “Femminile Plurale – Piantiamo parole”. Un appuntamento che si lega alla manifestazione dello scorso 7 marzo “Femminile Plurale”, promossa dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria in vista della Giornata Internazionale dedicata alla Donna. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Giuseppe Falcomatà, del Direttore dell’Accademia Piero Sacchetti, di Paola Carbone Consigliere di Parità della Città Metropolitana, di Luciano Gerardis Presidente di Progetto Civitas, di Daniela De Blasio Presidente della Lega dei diritti umani LIDU RC, delle docenti Monica Ferrara e Giulia Romiti, curatrici della mostra di graphic design visitabile nella Sala Boccioni, si sono alternati gli interventi di relatrici e studenti, più contributi di audiovisivi e reading.

Fra i relatori Amalia Bruni (neuroscienziata, Consigliere della Regione Calabria), Rossella Agostino (già Direttrice del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri, Presidente Italia Nostra Calabria), Giovanna Caminiti (architetto, Presidente della Comm. Pari Opportunità dell’Ordine degli Architetti PPC Prov. RC), Patrizia Giancotti (antropologa), Solveig Faninger (ricercatrice islandese).

Presenti anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti intervenuti con ricerche, reading e lavori a tema. Un reel sull’intero evento è stato realizzato dalle Scuole di Fotografia e di Cinematografia e Tecnologia per il Cinema, realizzato con la guida dei docenti Rosa Commisso e Davide Negro.

La figura femminile è stata il fulcro principale del convegno. Un tema declinato attraverso i punti di vista di neuroscienza, archeologia, architettura, antropologia, pratiche olistiche, nonchè indagini sull’evoluzione del mestiere di attrice, sulle prime donne ad esercitare professioni considerate maschili, condurre un treno, progettare case, sul ruolo del superuomo, o sulla trasformazione della figura femminile nelle rappresentazioni disneyane.

Vicesindaco Versace: “spunti di riflessione diversa sulla figura della donna”

Il vicesindaco Carmelo Versace, intervistato ai microfoni di StrettoWeb, ha dichiarato: “si ragiona in maniera diversa su un tema sul quale vediamo impegnata tanta convegnistica. L’Accademia ci ha dato degli spunti di riflessione su un tema purtroppo ancora oggi non visto con un’accezione positiva. Questo modo diverso di ragionare e di vedere da altre prospettive ci ha dato modo, a noi come Istituzioni e agli allievi che hanno avuto modo di visitare la mostra che stiamo ospitando, di vedere delle realtà e dei modi di interpretarle in maniera diversa. È un’iniziativa fortemente voluta dalla Città Metropolitana in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti. Questa iniziativa fa capire quanto dobbiamo ancora stare vicini a questo tema che non può ridursi solo a una giornata (8 marzo, ndr)“.

Amalia Bruni: “rivendichiamo la parità per donne e uomini e una società priva di stereotipi”

Amalia Bruni, intervistata ai microfoni di StrettoWeb, ha dichiarato: “gli interventi ‘al femminile’ sono in realtà al femminile e anche al maschile. Quello che bisogna rivendicare è il tema, non dell’uguaglianza, ma della parità, e costruire una società priva di stereotipi. Questi stereotipi sono quelli che rovinano il pensiero e la costruzione di una vita nelle giovani donne e in quelle più mature, ma anche nei ragazzi.

Questo è l’esempio della mostra ‘Piantiamo parole’: significa che le parole piantate diventano alberi. Quando queste parole sono associate a un sesso, a un genere, è evidente che creano una disparità. Noi dobbiamo rivendicare che anche i ragazzi abbiano la possibilità di esprimere sentimenti. Normalmente si dice che se un maschio piange è qualcosa di disdicevole, viene minata la sua autorevolezza come maschio. Viceversa la cura è solamente femminile, non è così.

Ci sono studi autorevoli che la cura è un asset economico straordinario. Se noi riemettessimo in gioco un valore economico per la cura, non solo per le donne ma per tutta la società, il Pil aumenterebbe in maniera stratosferica soprattutto per una Regione come la Calabria, sarebbe molto importante. Il gender gap continua a essere presente e nei 4 asset in cui si sviluppa: mentre su scolarità e salute siamo arrivati alla parità, quando si parla di lavoro e contribuzione all’economia, oltre che di politica, siamo proprio fuori. La cosa che turba è che le leggi ci sono, viene a mancare l’applicazione. Dobbiamo spingere politica e istituzioni a implementare questo“.

