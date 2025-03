Piano periferie, il Premier Meloni incontra il sindaco di Rosarno e San Ferdinando: “smantelleremo il ghetto della tendopoli”

StrettoWeb

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Sindaco di Rosarno, dott. Pasquale Cutrì, per fare il punto sulla definizione del Piano straordinario per contrastare il degrado delle periferie previsto dal decreto Caivano-bis e che deve essere finalizzato entro il prossimo 31 marzo, per poi essere portato in Consiglio dei ministri per il suo via libera. Alla riunione hanno partecipato anche i ministri competenti, tra cui Matteo Piantedosi (Interno), Andrea Abodi (Sport), Tommaso Foti (Affari europei e Pnrr), Anna Maria Bernini (Università e Ricerca), oltre a rappresentanti del ministero per le Disabilità, il sottosegretario Alfredo Mantovano e il commissario per Caivano Fabio Ciciliano. Oltre al Sindaco di Rosarno, dott. Pasquale Cutrì, presenti anche i sindaci di Roma, Napoli, San Ferdinando, Palermo e Catania, il vicesindaco di Rozzano, la Commissione prefettizia di Orta Nova e gli amministratori di Sport e Salute e di Invitalia.

“Smantelleremo la tendopoli di San Ferdinando”

“A Rosarno e San Ferdinando la nostra azione si concentrerà su un intervento che reputo estremamente importante, ovvero lo smantellamento e la bonifica totale dell’area su cui sorge ormai da decenni la tendopoli di Rosarno. Un ghetto, una zona franca, che una Nazione degna di questo nome non può tollerare un giorno di più. Noi smantelleremo e bonificheremo la tendopoli, e realizzeremo delle abitazioni dignitose per i tanti braccianti agricoli stagionali che lavorano in quel territorio”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni all’incontro a Palazzo Chigi sul Piano periferie, illustrando gli interventi nei due Comuni in provincia di Reggio Calabria.

La soddisfazione di Cutrì

Soddisfatto il Sindaco di Rosarno, dott. Pasquale Cutrì: “E’ stato un incontro molto positivo in cui abbiamo affrontato i temi principali che riguardano il futuro e il rilancio di Rosarno a partire dai Pnrr e altri importanti progetti.”. Ringrazio personalmente la nostra Premier Giorgia Meloni per aver dimostrato una grande attenzione al nostro territorio. E’ stato un incontro molto positivo in cui abbiamo affrontato i temi principali che riguardano il futuro e il rilancio di Rosarno a partire dai Pnrr e altri importanti progetti. Questo è l’avvio di un dialogo che proseguirà anche in futuro”.

