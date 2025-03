Perdite d’acqua, marciapiedi distrutti e sporcizia, il reportage di un cittadino: “così Reggio si prepara al turismo?” | FOTO

StrettoWeb

“Reggio si prepara alla stagione turistica primavera/estate. Via Demetrio Tripepi. Angolo Via Cardinal Tripepi. Perdita d’acqua da giorni. Non si capisce se acqua bianca o fognaria ma siamo in pieno centro a pochi passi da piazza del popolo e piazza de Nava ed il museo”. E poi: “Marciapiede collassato e con il solito recinto di plastica rossa. Con annesse erbacce e spazzatura”. Sempre Via Demetrio Tripepi. E ancora: “il parco urbano e la tomba. Che sono (o dovrebbero essere) anche area di attesa e punto di raccolta della protezione civile. Sono in condizioni disastrose”.

Sono i messaggi sparsi, con tanto di foto allegate, di un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb che oggi, passando a piedi, non ha “potuto fare a meno di notare lo stato dei luoghi”. E si è chiesto: “così la città si prepara al turismo? Comune e soprintendenza ai beni archeologici nulla da dire? E soprattutto da fare?”. In alto, nella gallery, tutte le foto che descrivono la situazione esplicitata, tra marciapiedi distrutti, erbacce, sterpaglie e sporcizia varia nonché perdite d’acqua.

