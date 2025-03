Per l’estate 2025 arriva il volo giornaliero Lamezia Terme-Praga con Smartwings | DETTAGLI

StrettoWeb

SACAL e Smartwings, la principale compagnia aerea della Repubblica Ceca, sono liete di annunciare l’avvio di un nuovo servizio di linea giornaliero che collegherà Lamezia Terme (SUF) e Praga (PRG) per la stagione estiva 2025. “Siamo entusiasti di collegare Lamezia Terme con Praga con voli diretti. Praga, la capitale della Repubblica Ceca, è considerata una delle città più belle d’Europa, offrendo esperienze straordinarie agli amanti della storia e della cultura. Smartwings proporrà tariffe vantaggiose, grazie ad aeromobili moderni, con un maggiore comfort e un’esperienza di volo superiore” ha dichiarato Michal Vana, Direttore Commerciale di Smartwings.

“L’avvio di questo nuovo collegamento giornaliero tra Lamezia Terme e Praga rappresenta un traguardo significativo per il potenziamento della connettività internazionale della Calabria. Siamo lieti di rafforzare la nostra collaborazione con Smartwings, un vettore ben consolidato nel mercato europeo, per offrire ai passeggeri un collegamento diretto e conveniente con una delle capitali più affascinanti d’Europa. Questa nuova rotta non solo favorirà il turismo, ma promuoverà anche nuove opportunità di scambio culturale ed economico”, ha affermato Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL SpA.

Fondata nel 1997 e con sede a Praga, Smartwings opera voli di linea e charter verso oltre 80 destinazioni in Europa, Asia e Africa. Lo scorso anno, il gruppo Smartwings ha trasportato 8,3 milioni di passeggeri, con un incremento del 20,1% rispetto all’anno precedente. Complessivamente, la compagnia ha operato 53.338 voli nel 2024, servendo 318 aeroporti in tutto il mondo.

Negli anni, la compagnia ha operato con successo voli charter tra Lamezia Terme e Praga, dimostrando l’elevata domanda per questa tratta. Forte di questi risultati, Smartwings ha deciso di trasformare il collegamento in un servizio di linea giornaliero, offrendo ai viaggiatori maggiore comodità e accessibilità.

Inoltre, per l’estate 2025, Smartwings opererà diversi voli charter tra Lamezia Terme e le principali città ceche, tra cui Brno, Pardubice e Ostrava, migliorando ulteriormente la connettività tra la Calabria e la Repubblica Ceca.

Questa espansione strategica, che prenderà il via il 30 maggio 2025, favorirà sia le vacanze che il business. I voli saranno operati con i moderni Airbus A220 e Boeing 737-800 (189 posti) con il seguente operativo:

Giorno Praga → Lamezia Terme Lamezia Terme → Praga Lunedì 11:15 – 13:30 14:15 – 16:30 Martedì 11:15 – 13:30 14:15 – 16:30 Mercoledì 18:45 – 21:00 21:45 – 23:55 Giovedì 11:15 – 13:30 14:15 – 16:30 Venerdì 11:15 – 13:30 14:15 – 16:30 Sabato 18:45 – 21:00 21:45 – 23:55 Domenica 11:15 – 13:30 14:15 – 16:30

Questa nuova rotta stimolerà il turismo, il commercio e lo scambio culturale tra le due destinazioni, rendendo i viaggi tra il Sud Italia e l’Europa centrale più facili e accessibili. I biglietti per la tratta Lamezia Terme–Praga sono già disponibili per la prenotazione sul sito web di Smartwings.

