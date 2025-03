Pentedattilo, evento di formazione sul controllo delle emorragie massive: successo per “Bleeding control”

StrettoWeb

La comunità di Pentedattilo, in collaborazione con la Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo e la Parrocchia di San Giuseppe di Annà del Comune di Melito Porto Salvo (RC), guidate da Don Domenico Foti, nella mattinata di sabato 15 marzo ha ospitato presso l’Ostello della Gioventù una sessione formativa sul controllo delle emorragie massive (Bleeding Control). Il corso è stato tenuto dal medico chirurgo Dr. Francesco Principato e dal Dott. Vincenzo Masseo, istruttori B-CON (Bleeding Control) e TECC (Tactical Emergency Casualty Care) sotto l’egida dell’American College of Surgeons, secondo il protocollo internazionale “B-Con – Bleeding Control.

Il corso

Il corso si è aperto con un’iniziale fase teorica, durante la quale i discenti sono stati istruiti in merito alle attuali linee guida internazionali sul trattamento in emergenza delle emorragie esterne massive su base traumatica. Sono stati trattati in dettaglio gli aspetti tecnici dei dispositivi necessari per apportare un primo soccorso al ferito (tourniquets emostatici arteriosi modello “C.A.T. – Combat Application Tourniquet”; garze emostatiche; bendaggio israeliano). Hanno fatto seguito simulazioni dinamiche di procedure di applicazione dei presidi salvavita, con finalità di automedicazione e di assistenza al ferito anche in scenari definibili “tattici”. Al termine del corso sono stati consegnati gli attestati di partecipazione.

La comunità ha espresso profonda gratitudine ai formatori intervenuti, i quali, con spirito di servizio e in maniera totalmente gratuita, hanno condiviso le proprie competenze e donato il proprio tempo; inoltre un ringraziamento sentito è stato espresso al presidente dell’Associazione Pro Pentidattilo Giuseppe Toscano per aver messo a disposizione la sede per l’evento e alla Nobile Accademia Internazionale Mauriziana – Delegazione di Reggio Calabria.

