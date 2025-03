Pd Messina, eletti gli organismi collegiali | NOMI

StrettoWeb

“Parola d’ordine: avanti, insieme! Ho detto sin dal giorno dopo l’ultimo congresso di circolo che era necessario ritrovare unità di intenti”, così dà avvio all’Assemblea Provinciale del Partito Democratico messinese il segretario Armando Hyerace, sottolineando come sia da sempre “contrario all’unanimismo; consapevole che dentro un partito è giusto che emergano delle differenze e che ci si confronti. Ma “unità” o meglio “condivisione” significa che quelle differenze si è in grado di portarle a sintesi o comunque di superarle, nell’interesse innanzitutto del partito”. Con queste premesse si è arrivati oggi alla costituzione degli organismi collegiali del Partito provinciale”.

Martino presidente dell’assemblea

Eletta la Presidente dell’Assemblea, la pattese Valentina Martino.

L’ufficio di Presidenza si è completato con il vice presidente vicario Marcello Corrao e la vicepresidente Sara Gullotti.

Tesoriere, Giuseppe Aricò. “Essere eletta Presidente dell’Assemblea Provinciale del PD rappresenta per me un motivo in più di emozione e orgoglio”, ha commentato Martino.“Oggi è la giornata internazionale della donna: una ricorrenza che ci ricorda quanto sia importante lavorare per l’equità nella differenza, per la giustizia sociale e per la difesa di quelle donne che ancora non sono libere di scegliere neanche con quali parole colorare la propria vita. Questo partito aveva bisogno di questo Congresso, per ritrovare energia e passione politica. Auguri al Segretario Armando Hyerace e buon lavoro a tutti noi”.

“In un clima di collaborazione, si è scelto di proseguire un percorso, garantendo che gli organismi collegiali del nostro partito siano effettiva rappresentanza sia delle anime della nostra comunità politica che dell’intero territorio provinciale”, prosegue Hyerace.

L’odierna ricorrenza della Giornata internazionale della donna è stata, inoltre, l’occasione, per il Segretario, di ricordare la figura di Angela Bottari, evidenziando come la crescita economica di un territorio non possa prescindere dalla giustizia sociale: “La sua storia e la sua figura ci consegnano il senso di come le lotte fatte dalle gelsominaie siano fortemente connesse alle lotte per la liberazione del corpo delle donne dalla violenza e dal patriarcato”, conclude.

Di seguito i nomi dei membri della direzione provinciale e della commissione di garanzia.

DIREZIONE PROVINCIALE

1. Alpino Nicola

2. Barbera Giovanna

3. Batolo Maria Francesca

4. Bisazza Marika

5. Bisignano Michele

6. Cannetti Tindara

7. Celi Andrea

8. Chillemi Onofrio

9. Chiofalo Salvatore

10. Costa Carmelo

11. Cucinotta Rosario

12. D’Arrigo Giacomo

13. Dirienzo Anna

14. Fasolo Melina

15. Foscolo Nella

16. Germanelli Tindaro

17. Giuffrè Leonardo

18. La Monica Teodoro

19. Lembo Luscari Basilio

20. Longo Graziella

21. Lutri Calogerina

22. Molino Donatella

23. Natoli Francesco

24. Paleologo Emanuele

25. Pedano Valentina

26. Perrone Maria

27. Raneri Massimo

28. Rella Maurizio

29. Salvatore Albanese

30. Salvo Letizia

31. Saporita Gabriele

32. Siracusano Domenico

33. Tamà Ketty

34. Tarro Celi Lucia

35. Torre Elvira

36. Trimarchi Sergio

37. Vitarelli Giuseppe

38. Zaccone Sofia

COMMISSIONE DI GARANZIA

1. Accardo Giuseppe

2. Girolamo Caterina

3. Oriti Biagio

4. Parisi Franco

5. Pulejo Laura

6. Ruggeri Lucia

7. Sidoti Salvatore

