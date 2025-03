Paternò-Reggina, Trocini: “era la partita che dovevamo fare, campo pessimo”

StrettoWeb

“Era la partita che dovevamo fare. Servivano undici boscaioli a far legna, perché il campo era pessimo e serviva un tocco in più per aggiustare la palla. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché sapevamo di dover soffrire e per questo la prestazione è stata ottima. In questo campo hanno faticato tutti, lasciando punti”. Così mister Trocini a Radio Febea al termine di Paternò-Reggina.

Il tecnico elogia Adejo, autore del gol: “aveva la caviglia gonfissima martedì, non avete idea, ma due giorni dopo ha chiesto di allenarsi, sopportando il dolore. Difficile trovare aggettivi per lui”.

