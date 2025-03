Dopo il Ragusa si lamenta anche il Paternò: “contro la Reggina manca un rigore netto”, ma…

StrettoWeb

Qualche settimana fa fu il Ragusa, oggi è il Paternò. Un’altra siciliana si lamenta dell’arbitraggio in un match contro la Reggina. Il riferimento è a ieri, alla sfida vinta dagli amaranto con un gol di Adejo e a un presunto braccio largo di Barillà in area nel corso del primo tempo, nel momento di maggior spinta dei padroni di casa. “Difficile pensare a come sarebbe andata la partita di oggi pomeriggio con questo rigore netto non fischiato dopo 17′ di gioco. Archiviamo questa partita a testa alta, con gli occhi puntati al nostro obiettivo”, ha scritto il Paternò sui social postando il video dell’episodio.

Tantissimi i commenti al post da parte di tifosi reggini, che recriminano per un atteggiamento non proprio “sportivo” da parte dei calciatori del Paternò. Effettivamente, i giocatori di casa hanno assunto un comportamento al limite, a livello agonistico, con entrate dure, a volte in ritardo, con braccia larghe. Hanno provato a buttarla sull’agonismo, sul nervosismo e sull’intensità, graziati in alcune circostanze dall’arbitro, il quale avrebbe potuto estrarre qualche giallo in più.



