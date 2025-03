Passione rossonera a Reggio Calabria: il Milan Club “Rino Gattuso” inaugura la nuova sede

StrettoWeb

Grande festa per i tifosi del Milan nella città dello Stretto: il Milan Club “Rino Gattuso” ha finalmente inaugurato la sua nuova sede, un traguardo importante per un gruppo di appassionati che da ben 12 anni porta avanti il tifo rossonero con orgoglio e dedizione. L’evento, che si è svolto in un clima di entusiasmo e condivisione, ha visto la partecipazione di numerosi soci e simpatizzanti, uniti dalla passione per il Milan e dal legame con il grande ex calciatore e allenatore Rino Gattuso, a cui il club è intitolato. L’apertura della sede rappresenta un passo significativo nella crescita del club, che negli anni ha saputo consolidarsi come una vera e propria famiglia per i tifosi rossoneri di Reggio Calabria.

Durante la cerimonia, tra brindisi, dolci a tema rossonero e un’atmosfera di festa, i membri del club hanno ribadito l’importanza di avere un punto di ritrovo fisso, dove poter vivere insieme le emozioni delle partite e organizzare eventi dedicati alla squadra del cuore. La serata ha visto anche momenti di grande commozione, con i soci fondatori che hanno ricordato gli inizi del club e il percorso fatto fino ad oggi. Il presidente del club ha espresso soddisfazione per questo traguardo, sottolineando l’importanza della passione, della costanza e della condivisione di valori che rendono speciale il tifo milanista.

Con la nuova sede operativa, il Milan Club “Rino Gattuso” di Reggio Calabria punta a rafforzare la propria presenza sul territorio, coinvolgendo sempre più tifosi e creando iniziative per sostenere la squadra e la comunità rossonera. Un nuovo capitolo si apre per i milanisti reggini, con il desiderio di continuare a scrivere una storia di passione e appartenenza ai colori del Milan.

