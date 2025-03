“Una Passerella per Grace”, domani evento al Teatro Cilea di Reggio Calabria

StrettoWeb

L’Associazione Grace, in collaborazione con l’Associazione Artemide, organizza la 3ª edizione di “Una Passerella per Grace” in programma domani – 8 Marzo 2025 – alle ore 18.00 presso il teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. L’iniziativa benefica vedrà protagoniste 17 donne che hanno vissuto o stanno vivendo la malattia oncologica. Sarà un’occasione per celebrare la vita, il coraggio e la femminilità.

