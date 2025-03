Partito Democratico, Ricci difende Schlein: “macché congresso, Elly va aiutata”

StrettoWeb

“C’è una Segretaria in carica che va aiutata, non è il momento di pensare ad un congresso. Credo che ora tutti noi dobbiamo, in maniera unitaria e al tempo stesso plurale, cercare di aiutare a trovare la direzione giusta in questa fase”, così Matteo Ricci, europarlamentare Pd del Gruppo S&D, nel corso di un intervento durante “Specchio dei Tempi”, talk del mattino in onda su Rainews. “Il tema cui abbiamo assistito ieri, con il voto espresso a Strasburgo, è quello della difesa comune. Una parte del nostro gruppo, ieri, ha ritenuto che sul percorso verso la difesa comune siano stati fatti passi in avanti, dunque ha votato a favore. L’altra parte ha ritenuto che non siano sufficienti questi passi e che il riarmo nazionale sia un errore”, rimarca Ricci.

“Ma tutti noi siamo per la difesa comune, per un esercito comune europeo. Questa è la direzione verso la quale continueremo a spingere. Questa è la sfida internazionale che abbiamo dinanzi: al contesto globale cui assistiamo non si risponde riarmando i singoli Stati membri, ma lavorando a una difesa comune e per un’Europa soggetto di pace”, ha concluso Ricci.

