Parigi, inseguimento da film: 11 feriti e tre arresti dopo scontro con la polizia

Mattinata movimentata nel cuore di Parigi, dove un inseguimento ad alta velocità ha seminato il panico tra le strade della capitale francese. Tre veicoli della polizia sono rimasti coinvolti nello scontro con un’auto che aveva ignorato l’alt degli agenti, dando il via a una pericolosa fuga. Il bilancio è pesante: undici persone ferite, tra cui otto poliziotti. Alla fine del rocambolesco inseguimento, l’autista e i due passeggeri del veicolo in fuga sono stati arrestati. Le autorità francesi stanno indagando per chiarire le circostanze e i motivi dietro l’accaduto.

