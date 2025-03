Pari a reti bianche: Reggio Ravagnese-Vigor Lamezia finisce senza gol

StrettoWeb

Termina a reti bianche la sfida tra Reggio Ravagnese e Vigor Lamezia. I biancoverdi escono indenni da un’ostica trasferta, portando a casa un altro risultato positivo al termine di una partita dura, combattuta, ma povera di grandi azioni da gol. Nel primo tempo al 21′ Puntoriere ci prova su calcio di punizione, Iannè devia in angolo. Questa è anche l’unico brivido dei primi 45 di gioco.

Nella ripresa, al 12′ di prova Rodriguez dalla distanza, Currà blocca in due tempi. Al 18′ bel cross di De Fazio, Spanò non ci arriva per un soffio, Cosenza si ritrova il pallone fra i piedi e calcia ma la conclusione viene deviata in angolo. Al 48’ Amendola entra in area, finisce a terra steso dalla difesa di casa: l’arbitro non concede il penalty scatenando le proteste biancoverdi.

REGGIO RAVAGNESE: Currà(05), Marcianò(06), Maesano, Urruty, Scoppetta, Cordova, De Marco, Puntoriere (30’st Ielo), Baldeh, Crucitti,De Leon (44’st Foti) A disp. Fotia (07), Iatì (07), Arcudi (07), Poli Silva, Laganà(07), Verduci, Battaglia (07). All Iannì

VIGOR LAMEZIA: Ianni, Sicoli (06), De Fazio (35’st Amendola) Cosenza, De Nisi, Ruano Egyr (05) (‘39’st Costanzo (06) Rodriguez, Fioretti(43’st Vitelli) Spanò (20’st Bernardi )Curcio (25’ Trentinella) A disp. Diano (06), Morelli (05), Ferrara Scalon, All. Salerno

ARBITRO: Danilo Frasca di Locri Assistenti: Roberto Sciammarella e Lucio Salvatore Mascali di Paola

NOTE

Espulso De Marco per comportamento antisportivo al 43’pt

Ammoniti: Urruty

Angoli: 2-4

Rec: 1’ pt, 4’st

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.