Papa Francesco, ecco la prima FOTO da quando è ricoverato al Gemelli

StrettoWeb

Diffusa la prima immagine di Papa Francesco, dalla sala stampa della Santa Sede, da quando è stato ricoverato, lo scorso 14 febbraio. La foto arriva dopo il breve audio diffuso durante il rosario in piazza San Pietro il 6 marzo scorso. Davanti al Santo Padre l’altare per la Santa Messa ed il crocifisso nella cappella al decimo piano del Gemelli. Si può immaginare, dietro questa foto, una situazione di sofferenza, quella che il Papa stesso ha descritto nell’Angelus di oggi, il quinto in forma solo scritta.

“Sto affrontando un periodo di prova, e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me. Il nostro fisico è debole ma, anche così, niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi, di essere l’uno per l’altro, nella fede, segni luminosi di speranza”, c’è scritto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.