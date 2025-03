Palmi, sul palcoscenico del teatro Manfroce la grande opera in jazz con Danilo Rea

StrettoWeb

Una “Casta Diva” con la meravigliosa voce di Maria Callas, sola, senza orchestra, accompagnata al pianoforte da uno dei maggiori esponenti del jazz italiano e internazionale, Danilo Rea. Questa è solo una delle suggestioni che diverranno emozioni anche per il pubblico delle rassegna Synergia 49, promossa dall’associazione Amici della Musica Manfroce, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2024 della Regione Calabria. Al teatro Manfroce di Palmi l’appuntamento è per sabato 22 marzo alle ore 21:15.

Realizzato in prima mondiale il 16 luglio 2022 presso il Teatro Antico di Taormina, lo spettacolo ha riscontrato un grande successo di pubblico e critica. Esso propone un percorso musicale inedito, di grande impatto culturale e poetico, attraverso alcune arie di grandi compositori italiani, famose in tutto il mondo ed eseguite dalle indimenticabili stelle della lirica. Uno spettacolo visivo e sonoro, arricchito dalla proiezione di video con immagini storiche di repertorio, registrate in bianco e nero, e suggestive e originali opere d’arte contemporanea. La magistrale interpretazione di Danilo Rea esalta il valore artistico delle voci tratte dalle storiche registrazioni e dalle inedite immagini video, in un’armonica contestualizzazione tra melodie e improvvisazione musicale. Una nuova esperienza culturale ed emotiva che, traendo forti ispirazioni dalle arie più amate, trasporta gli spettatori in una dimensione di viva partecipazione artistica.

Il progetto “La Grande Opera in Jazz” è anche tra gli ultimi album in cui Danilo Rea reinterpreta i grandi temi operistici “affiancato” dalle stelle del Canto. Un’esperienza straordinaria per riscoprire le meraviglie del melodramma italiano in una chiave di lettura innovativa che, grazie alla tecnologia, porta nuovamente nei Teatri le voci dei grandi cantanti lirici del ‘900, estratte da registrazioni storiche, ma, come per magia, nude, vive e riconoscibili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.