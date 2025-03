Palmi, domani la presentazione del progetto e l’avvio dei lavori per la rigenerazione del Lungomare della Tonnara

StrettoWeb

Domani sabato 22 marzo alle ore 10.30 a Palmi, nei pressi del “Monumento al Pescatore” in località Tonnara, si terrà la presentazione del progetto e l’avvio dei lavori per la riqualificazione del Lungomare della Tonnara di Palmi. L’intervento rientra nell’ambito dei Piani Urbani Integrati della Città Metropolitana di Reggio Calabria, all’interno del masterplan “Aspromonte in Città”, un intervento di “green urbanism” innovativo per la rigenerazione delle aree urbane costiere.

Nell’occasione interverranno il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Consigliere metropolitano delegato al Bilancio e sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Palmi Alessandro Riotto, il Rup dell’intervento Antonino Scarfone, i progettisti Alfonso Femia e Michelangelo Pugliese.

