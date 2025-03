Palmi, l’8 marzo lo spettacolo “Il Carnevale degli animali”

StrettoWeb

Sabato 8 marzo alle 19:15, presso il Teatro N.A. Manfroce di Palmi, torna la magia de “Il Carnevale degli animali”, il celebre capolavoro di Camille Saint-Saëns, in una versione speciale pensata per emozionare e coinvolgere spettatori di tutte le età. L’Associazione Musicale Ibicolab, in collaborazione con il Comune di Palmi – Assessorato allo Sport, Turismo e Grandi Eventi, e con la partecipazione delle associazioni Terrasita ETS e Nuovo Teatro Città di Palmi, ripropone questo straordinario spettacolo proprio nel periodo per cui fu concepito, restituendogli tutta la sua forza espressiva e il suo fascino senza tempo.

Sul palco, un vero e proprio bestiario musicale prenderà vita: leoni maestosi, eleganti cigni, simpatici canguri, tartarughe danzanti, galli e galline chiassosi, oltre a tanti altri animali, racconteranno le loro storie attraverso le note e la narrazione. In questa speciale versione dello spettacolo, ispirata allo spirito giocoso e surreale dell’opera originale, gli animali dialogheranno tra loro in un racconto inedito, arricchito dalla presenza di nuove creature prese in prestito da altri celebri autori.

L’evento sarà un viaggio tra musica, poesia, immagini e maschere, una festa per gli occhi e per le orecchie, perfetta per bambini e adulti che vogliono lasciarsi trasportare dalla magia del suono e della fantasia. Sul palco, l’Ibicolab Ensemble, formato dai maestri e dagli allievi dell’Associazione Ibicolab e da alcuni giovani talenti della scuola di musica MagicaMusica di Taurianova, darà vita a questo mondo incantato. Ad accompagnarli, le straordinarie voci delle soprano Maria Bagalà e Tabita Romano, insieme ai narratori Wladimiro Maisano e Daniela D’Agostino, che guideranno il pubblico in questa meravigliosa avventura sonora. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera contribuiranno le scenografie curate dall’associazione Terrasita ETS, le maschere realizzate dai bambini di Ibicolab, e i testi originali scritti da Gianluca Gagliostro.

L’appuntamento è dunque sabato 8 marzo alle 19:15 presso il Teatro N.A. Manfroce di Palmi. Sarà un’occasione speciale per immergersi in un’esperienza artistica unica, tra suoni, colori ed emozioni che faranno sognare grandi e piccoli.

