Palmi, l’Istituto Einaudi-Alvaro accoglie studenti dalla Spagna e da tutto il mondo

Un’importante esperienza di scambio culturale ha arricchito l’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi, che questa settimana dal 24 al 28 febbraio ha ospitato, tramite il programma Erasmus, un gruppo di studenti provenienti da León, in Spagna. L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità di crescita non solo per gli ospiti, ma anche per gli studenti e le famiglie che li hanno accolti con entusiasmo, dimostrando grande ospitalità e spirito di condivisione. Durante il loro soggiorno, i ragazzi spagnoli hanno avuto modo di immergersi nella vita scolastica e quotidiana della nostra comunità, rafforzando così il valore degli scambi linguistici e culturali. L’esperienza ha evidenziato quanto queste occasioni siano fondamentali per lo sviluppo umano, professionale, culturale e linguistico degli studenti, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con nuove realtà e di ampliare i propri orizzonti.

L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” vanta ormai una lunga esperienza nell’ambito delle mobilità internazionali, accogliendo regolarmente studenti e docenti provenienti da diversi paesi europei e oltre. Ciò Quest’anno, la scuola ha ospitato anche studenti provenienti dall’America Latina, come Laura Thelma Vittoria dalla Repubblica Dominicana e, attualmente, Manuela Martinez dall’Argentina. A breve, arriverà anche una studentessa dal Brasile, a conferma della volontà dell’Istituto di aprirsi sempre di più al mondo e di promuovere il dialogo interculturale. Le docenti della Commissione Eramsus, Prof.sse Amelia Cugliandro, Ester Mura e Serena Stilo, sono grate alla Dirigenza e a tutta la comunità scolastica per il supporto ricevuto durante l’organizzazione di queste importanti occasioni di accoglienza.

Grazie al convinto sostegno alle iniziative di scambio interculturale da parte del Dirigente Scolastico, dott. Giuseppe Eburnea, e dei suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Silvana Morgante, l’Einaudi-Alvaro conferma la sua vocazione internazionale.

Queste iniziative rappresentano un valore aggiunto non solo per gli studenti coinvolti, ma per l’intero territorio, che si arricchisce di nuove prospettive e legami internazionali. L’”Einaudi-Alvaro” di Palmi continua così a distinguersi come una scuola all’avanguardia nell’ambito degli scambi culturali, offrendo ai propri studenti esperienze uniche che favoriscono la crescita personale e professionale.

