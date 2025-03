Palmi, l’Einaudi-Alvaro partecipa alla XII edizione del prix Goncourt

StrettoWeb

L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi partecipa alla XII edizione del prix Goncourt: “Liste Goncourt, le choix de l’Italie 2025”, premio letterario dell’Insitut français d’Italie, realizzato in associazione con l’Acadèmie Goncourt. Il concorso centrato sulla critica letteraria propone uno strumento pedagogico per promuovere la letteratura contemporanea in lingua francese in Italia. Una giuria composta da allievi dei licei italiani e francesi di tutta la penisola è stata chiamata a scegliere la sua opera preferita tra i libri selezionati dall’Acadèmie Goncourt.

Gli allievi scelti, due per ogni Istituto scolastico, Aurora Masseo e Alessandra Grande, insieme alla docente di lingua francese, prof.ssa Antonella Catanzaro, giorno 25 marzo, hanno potuto partecipare come membri della giuria alla cerimonia in presenza organizzata in Italia a Roma, a Palazzo Farnese, in compagnia di Sandrine Collette, lauréate du Choix Goncourt de l’Italie 2025 con “Madelaine avant l’aube” e di Camille Laurens dell’Académie Goncourt. Tra le centinaia di critiche letterarie pervenute, il lavoro dell’alunna Aurora Masseo (5BL) è stato scelto dalla commissione per essere letto durante la cerimonia.

Una grande opportunità per l’istituto pianigiano, grazie al sostegno verso questo nuovo progetto del Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Eburnea, dei suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Silvana Morgante, e al lavoro condiviso delle due docenti di lingua francese prof.ssa Antonella Catanzaro e di lingua italiana prof.ssa Flavia Melissari. Congratulazioni agli studenti e ai docenti giungono inoltre dalle responsabili di plesso della sede Liceo, prof.sse Rosa Maria Stillitano ed Enrica Scolaro e da tutta la comunità scolastica.

