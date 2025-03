Palmi, il concerto dei Kyiv Soloistis, Pietrodarchi e Di Ienno

StrettoWeb

Martedì 4 marzo 2025 alle ore 21,15 presso il teatro Manfroce avrà luogo un vero e proprio evento che vede protagonista uno dei principali interpreti italiani nel mondo: che propone il progetto Danilo Rea e le stelle del canto. Il concerto è organizzato da AMA Calabria ETS e si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura direzione Generale Spettacolo e della Regione e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’insigne violinista e didatta russo Bohodar Kotorovych (1941-2009) ha fondato l’Orchestra da Camera Ucraina (U.C.O: in origine “Kiev Soloists”) nel 1996. Durante i primi 20 anni della sua storia questo ensemble, formatosi con i migliori musicisti ucraini, è stato un importante ambasciatore della cultura musicale locale in tutto il mondo, proponendosi in molte tournée a livello internazionale. Dopo la scomparsa del fondatore, è sembrato quasi una logica naturale che il talento di Valeriy Sokolov, nativo dell’Ucraina e con un’apprezzata e riconosciuta attività concertistica, continuasse la tradizione dell’U.C.O.

Di conseguenza, nel 2017 V. Sokolov è stato nominato direttore principale ed artistico dell’Orchestra da Camera Ucraina, invitando musicisti del calibro di Gerard Causse (viola), Jeremy Menuhin (piano), Alexandar Madžar (piano), Gary Hoffmann (violoncello), Nikita Borisoglebsky (violino), David Geringas (violoncello) per una serie di concerti nell’Auditorium della National Philarmonic Society a Kiev. Accanto alla nuova programmazione della stagione di Kiev, la U.C.O. prosegue la sua attività nel corso del 2018-19 con concerti già confermati su prestigiose ribalte europee ed americane (dal Gasteig di Munchen ai Teatri delle principali città degli USA, ecc).

Mario Stefano Pietrodarchi si diploma nel 2007 con la Lode presso il Conservatorio Musicale S. Cecilia di Roma. Ha frequentato corsi di perfezionamento in Italia e all’estero con J. Mornet, W. Zubitsky, A. L. Castano, C. Rossi, Y. Shishkin. Esecutore brillante e di raffinata musicalità, ha vinto il primo premio assoluto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Nel luglio 1998 è stato prescelto per rappresentare l’Italia al Trofeo Mondiale C.M.A. (Junior) a RecoaroTerme. Nel luglio 2000 è stato prescelto per rappresentare l’Italia al Trofeo Mondiale C.M.A. (senior), svoltosi in Alcobaca (Portogallo) laureandosi secondo classificato.

Nel 2001 si laurea Primo Classificato al Trofeo Mondiale C.M.A. (senior) svoltosi a Lorient (Francia). Nel 2006 è stato ospite nella serata “I colori del Mare” a Montreal Jazz Festival al fianco di Gabriele Mirabassi e Pietro Tonolo per un progetto della casa discografica EGEA. Più volte è stato ospite alla trasmissione Domenica In (RAI 1) esibendosi a fianco dell’orchestra RAI diretta da Pippo Caruso. Il 25 Maggio 2009, si esibisce in qualità di ospite, al Colosseo a fianco del M° Andrea Bocelli, Angela Gheorghiu e Andrea Griminelli. Il giorno di Natale del 2010 si esibisce in un evento unico ed irripetibile al fianco dell’Orchestra Giovanile Italiana nel “Concerto per la Vita e per la Pace” trasmesso da Betlemme in mondo visione e in prima serata per Rai 1 e RAI SAT. Il 1° Giugno 2011 al fianco di Erwin Schrott si esibisce dall’Arena di Verona per i festeggiamenti dei 150° anni dell’Unità d’Italia trasmesso in diretta su Rai.

Nel 2012 al fianco di Anna Netrebko ed Erwin Schrott si esibisce nella Royal Albert Hall (London), Copenaghen e nelle più importanti città della Germania. Nel 2012 si esibisce in qualità di ospite al Concerto di Lajatico presso il “Teatro del Silenzio” al fianco di Andrea Bocelli, Giorgio Albertazzi, Riccardo Cocciante, Pino Daniele. Nel perseguire l’idea di sviluppare un nuovo repertorio dal gusto e timbrica prettamente mediterraneo per Fisarmonica- Bandoneon e Orchestra vengono coinvolti importanti compositori Italiani del calibro di Roberto Molinelli, Andrea Scarpone, Fabio Conocchiella, Umberto Scipione, Raffaele Bellafronte, Enrico Blatti, Giancarlo Facchinetti, Domenico Giannetta, Cristian Carrara.

Dal 2018 inizia una fitta collaborazione con il violinista Andres Gabetta e l’incredibile ensemble barocca “Cappella Gabetta”, dopo innumerevoli Concerti in giro per il mondo nel 2019 esce per Sony un disco dal titolo “Tango Seasons” con Musiche di Vivaldi e Piazzolla arrangiate da Roberto Molinelli. Nel 2021 in occasione dell’anniversario dei 100 anni dalla nascita di Astor Piazzolla è protagonista dello spettacolo “Astor”prodotto dal Balletto di Roma. Nel 2022 partecipa in qualità di solista nel progetto “The infamous Ramirez Hoffman” realizzato dall’attore John Malkovich con la prima esecuzione in occasione del Film Festival di Lisbona e Sintra. Oltre all’imponente attività concertistica sul territorio nazionale, si è esibito in Inghilterra, Francia, Belgio, Croazia, Serbia, Germania, U.S.A., Polonia, Portogallo, Finlandia, Svizzera, Ungheria, Canada, Australia, Danimarca, Georgia, Libano, Armenia, Bahrein, Russia, Bosnia Herzegovina, Austria, Dubai, Kazakistan, Uruguay, Bielorussia e Cina.

Diplomatosi e laureatosi con il massimo dei voti e la lode presso i conservatori di Avellino e Campobasso, Davide Di Ienno consegue con il massimo punteggio il diploma alla Koblenz International Guitar Academy con Aniello Desiderio. Si è esibito come solista con la Orchestra Filarmonica Oltenia di Craiova, con la Odessa Philharmonic Orchestra diretta da Hobart Earler, con lo Stilnovo Ensemble e i Kyiv Soloists diretti da Vito Paternoster, con l’Orchestra Accademia degli Sfaccendati di Roma e con l’orchestra Staatsorchester Rheinische Philharmonie diretta da Garrett Keast.

In Quintetto ha collaborato con numerosi quartetti d’archi tra cui il Quartetto Guadagnini e il Quartetto Sincronie. Nel 2016 ha eseguito come solista, in prima assoluta, la Suite No. 2 di Raffaele Bellafronte per chitarra, fagotto e orchestra d’archi, in una tourneè con i Wiener Concert-Verein, Patrick De Ritis e diretta da Ulf Schirmer, culminata alla Brahms-Saal del Musikverein di Vienna. Si è esibito in teatri prestigiosi come la Lysenko Hall a Kiev, la Rhein-Mosel-Halle a Koblenz, l’Auditorium Renzo Piano a L’Aquila, il Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli, la Sala Verdi a Milano, il Teatro Sociale di Sondrio, il Teatro Vittoria a Roma. Ha avuto importanti esperienze concertistiche anche all’estero come in Francia, Austria, Germania, Malta, Repubblica di San Marino, Portogallo, Irlanda e Ucraina.

Nel settembre 2017 ha l’onore di esibirsi durante il XXII Convegno Internazionale di Chitarra di Alessandria presso l’Auditorium Michele Pittaluga. Per la Tactus ha pubblicato due dischi monografici sulla musica per chitarra del compositore Raffaele Bellafronte, curandone le revisioni pubblicate dall’editore canadese Les Productions d’Oz. E’ fondatore assieme al sassofonista Michele Paolino dell’Histérico Duo, con il quale nel 2020 pubblica Beginnings, disco edito dalla casa discografica giapponese Da Vinci Publishing. E’ docente presso la Scuola Civica Musicale Città del Vasto.

Il programma del concerto intitolato “Magia della danza tra antico e moderno” prevede l’interpretazione di brani mai eseguiti in Calabria di Nikolaos Skalkottas e Raffaele Bellafronte accanto a capolavori assai conosciuti di Astor Piazzolla, Béla Bartók e Ottorino Respighi.

Per approfondimenti si invita a visitare il link https://www.amaeventi.org/evento/kyiv-soloists-orchestra/

