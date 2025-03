Palmi, avviati i lavori per la rigenerazione del Lungomare della Tonnara | FOTO

StrettoWeb

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria e il consigliere metropolitano delegato al Bilancio e sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, hanno preso parte, oggi, alla presentazione del progetto e l’avvio dei lavori di rigenerazione del lungomare della Tonnara di Palmi. L’intervento rientra nell’ambito dei Piani Urbani Integrati della Città Metropolitana di Reggio Calabria, all’interno del masterplan “Aspromonte in Città”, un intervento di “green urbanism” innovativo per la rigenerazione delle aree urbane costiere. Nell’occasione sono intervenuti l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Palmi Alessandro Riotto, il rup dell’intervento Antonino Scarfone, i progettisti Alfonso Femia e Michelangelo Pugliese.

Interventi

Gli interventi prevedono la liberazione dei suoli, favorendo la rigenerazione; la protezione della spiaggia dall’erosione e dalle pareggiate; una migliore connessione tra il litorale e i poli urbani attraverso percorsi ciclo-pedonali; creazione di spazi pubblici di socializzazione ed aggregazione; nuove e più funzionali aree parcheggio.

La soddisfazione di Falcomatà

“E’ un momento importante per la comunità di Palmi, ma in generale per la Città metropolitana – ha detto il sindaco Giuseppe Falcomatà – credo che in questi anni il lavoro più importante che abbiamo messo in campo sia stato proprio quello di attivare azioni che potessero far emergere e far nascere un sentimento metropolitano che prima non c’era. Abbiamo voluto far percepire la differenza tra l’Ente provinciale e l’Ente metropolitano attraverso delle azioni e scelte politiche, anche attraverso momenti come questo. Si tratta di un investimento di quasi 5 milioni di euro che la Città metropolitana ha attivato tramite fondi del PNRR che nascono dai Pui da una scelta dalla comunità. Questo significa che occorre dare fiducia alle scelte dei Comuni, delle Città metropolitane, in quanto a differenza di altri livelli di governo gli enti locali i finanziamenti li utilizzano, come nel caso del PNRR dove siamo all’89% di di avanzamento dei lavori. Il nostro Ente – ha ricordato Falcomatà – sta procedendo con impegno e serietà anche in altri aree metropolitane, ricordo Cinquefrondi, Gioia Tauro, lo stiamo facendo per il lungomare di Locri e Siderno, come anche per Palmi. E’ la dimostrazione di quanto le cose, alle nostre latitudini, si possono fare soltanto se si lavora in sinergia istituzionale. Nessuno può pensare di escludere un ente quando si tratta di operare delle scelte politiche che possono fare crescere il territorio. Il Comune di Palmi e la Città metropolitana – ha evidenziato – hanno attivato risorse messe in campo con il Pnrr, dando fiducia, tramutata in fatti concreti, come questo lavoro di riqualificazione urbana del lungomare della Tonnara di Palmi, tra i luoghi più suggestivi del nostro territorio”. “E’ bello che la presentazione sia stata svolta sul posto – ha concluso Falcomatà – insieme a molti cittadini che hanno potuto assistere direttamente a quanto programmato”.

“L’investimento di oltre 4 milioni di euro ci consentirà di realizzare questo primo intervento”

Per il sindaco di Palmi e consigliere metropolitano delegato al Bilancio Giuseppe Ranuccio “la scelta di presentare il progetto qui alla Tonnara, con i residenti, è ovviamente voluta. C’è stato un processo di ascolto, di condivisione che ci ha portato alla redazione di questo progetto, di cui siamo veramente molto orgogliosi. L’investimento di oltre 4 milioni di euro ci consentirà di realizzare questo primo intervento, che partirà dallo Scoglio dell’ulivo, arriverà fino a Pietrenere al fortino. Contiamo di proseguire tutto l’intervento fino alla Ciambra. Un’opera straordinaria che ci consentirà di realizzare spazi di socializzazione, maggiore verde, spazi per la socializzazione, per i giovani ed anziani, aree attrezzate per la pratica sportiva, una pista ciclabile, più parcheggi. Si tratta di un ulteriore attenzione del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà verso il nostro territorio che ovviamente garantirà ulteriori servizi e sotto i servizi non solo dal punto di vista turistico, ma anche per cittadini che qui ci abitano tutto l’anno. Davvero un gran bel progetto – ha concluso Ranuccio – che migliorerà la qualità della vita, anche dei residenti”.

