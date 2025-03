Pallavolo, Akademia Messina ko contro Melendugno

StrettoWeb

Turno infrasettimanale da incubo per Akademia Sant’Anna, che impatta tanto duramente quanto clamorosamente contro una straordinaria Narconon Volley Melendugno. Al PalaRescifina, infatti, nella prima giornata di ritorno della Pool Promozione di Serie A2, si invertono i ruoli e le salentine si impongono per 0-3 senza sé e senza ma, non lasciando alcuno spazio alla reazione delle padrone di casa. Messina fatica praticamente in ogni parziale e non trova mai il ritmo e la continuità mostrati a Trento, subendo la pressione delle ospiti, che invece sfruttano al meglio gli errori avversari, dimostrano maggiore concretezza e strappano l’intera posta in palio.

La partita

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, le rossonere prendono pian piano il largo, capitalizzando una serie di errori di Messina e chiudendo sul 19-25, con le locali sempre costrette a inseguire. Il copione si ripete nel secondo parziale, con il sestetto di coach Giunta che scappa sull’1-5. Tuttavia, le peloritane riescono a rientrare e ribaltano la situazione, ma invano: Melendugno resta concentrata e approfitta del torpore della formazione dello Stretto per terminare sul 22-25. Il terzo set è una pura formalità per le pugliesi, che dominano in lungo e in largo fino a prendersi la seconda vittoria esterna consecutiva con un netto 15-25. Un passo falso pesante per le pallavoliste di coach Fabio Bonafede, chiamate ora a rialzare la testa in vista del prossimo impegno contro l’Esperia Cremona, in programma al PalaRadi domenica 16 marzo, per riprendere la corsa nella Pool Promozione.

In classifica, Akademia resta in terza posizione con 53 punti. Ora, la distanza da Macerata, seconda alle spalle di San Giovanni, è di sei lunghezze. La capolista scenderà, invece, in campo domani sera – al Palasport di Trebaseleghe – contro Altafratte Padova.

Dichiarazioni

Coach Fabio Bonafede: “Le ore aiuteranno a smaltire la delusione, ma la realtà di quanto accaduto è chiara fin da subito. La partita, di fatto, non è mai iniziata. Abbiamo sbagliato l’approccio, la gestione, lo svolgimento. Ogni volta che provavamo a riaprirla, commettevamo errori che ci allontanavano ancora di più. Ovviamente faccio i complimenti a Melendugno perché hanno disputato una grande partita e sembrava la loro finale di Champions. Sono serate che, purtroppo, non si dimenticano”.

Tabellino

Akademia Sant’Anna vs Narconon Volley Melendugno: 0-3

(19-25, 22-25, 15-25)

Akademia Sant’Anna: Bozdeva 0, Norgini (L) n.e., Olivotto 7, Carraro 1, Modestino 8, Vernon 9, Rossetto 4, Mason 1, Trevisiol n.e., Caforio (L) 0, Babatunde 1, Guzin 0, Diop 14. 1st Coach: F. Bonafede, 2nd Coach: F. Ferrara

Narconon Volley Melendugno: Badalamenti 0, Caracuta 1, Ferrario (L) 0, Passaro n.e., Biesso 8, Joly n.e., Andrich 5, Fioretti n.e., D’Onofrio (L) n.e., Tanase 18, Maruotti n.e., Malik 11, Riparbelli 9. 1st Coach S. Giunta, 2nd Coach: A. Rotella.

Arbitri: Luca Pescatore e Marco Pazzaglini

Videocheck: Luca Cardaci

Segnapunti federale: Marco Leonardi

Durata set: 31′, 29′, 25′

Akademia Sant’Anna: ace 2, bs 4, muri 6, errori 21.

Narconon Volley Melendugno: ace 6, bs 3, muri 7, errori 11.

Attacco: 33%-41%; Ricezione pos.: 61%-45%.

MVP Gioielleria La Motta: Alice Tanase (Narconon Volley Melendugno)

