Pallanuoto, la SSD UniMe vince a Caserta e ritrova la terza piazza in Serie B

Torna alla vittoria la SSD UniMe che, dopo due pari consecutivi, viola lo Stadio del Nuoto di Caserta e fa sua la sfida esterna contro il fanalino di coda Circolo Villani S. Prisco. Un match quasi del tutto a senso unico per Giacoppo e compagni che, con il 14-5 finale con il quale si aggiudicano l’incontro, bissa la vittoria dell’andata e, soprattutto, porta a casa tre punti preziosissimi che valgono il nuovo terzo posto in classifica. La truppa allenata da Coach Misiti approfitta della battuta d’arresto del San Mauro Nuoto, sconfitto nel derby tutto napoletano contro la prima della classe (11-12) e trova un’interessante contro sorpasso nella graduatoria del Girone 4 di Serie B raggiungendo quota 26 punti, 1 lunghezza sopra rispetto ai campani. Continuano a correre, invece, Ortigia Academy e Nuoto 2000 Napoli, ancora appaiate in cime alla classifica a quota 32 punti e vincenti, rispettivamente, contro Villa Aurelia (17-9) e, come detto, San Mauro.

La situazione in classifica

A cinque giornate dalla conclusione della regular season, quindi, si fa sempre più accesa ed entusiasmante la lotta nella parte altissima del Girone. E la situazione potrebbe cambiare nuovamente già da sabato prossimo, quando la SSD UniMe ospita alla Cittadella Sportiva Universitaria la capolista Ortigia Academy (sabato 5 aprile, ore 15.00 – all’andata terminò 11-6 per gli aretusei), mentre il San Mauro ospita la Basilicata Nuoto e l’altra capolista, la Nuoto 2000 Napoli, fa visita alla Roma Waterpolo.

Ortigia Academy e Nuoto 2000 Napoli: 32

SSD UniMe: 26

San Mauro Nuoto: 25

Copral Waterpolo: 20

Cesport Italia: 16

Roma Waterpolo: 14

Circolo Villani S. Prisco: 9

Villa Aurelia SC: 7

Basilicata Nuoto 2000: 7

