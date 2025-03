Pallanuoto, SSD UniMe: pari casalingo contro Basilicata Nuoto 2000

StrettoWeb

Secondo pari consecutivo per la SSD UniMe che, a differenza di quello ottenuto nel turno precedente in casa della capolista, ha un sapore decisamente più amaro. Il 7-7 finale nel quale incappa alla Cittadella Sportiva Universitaria la truppa allenata da Coach Misiti per mano della Basilicata Nuoto 2000, infatti, segna il sorpasso in classifica da parte del San Mauro Nuoto, vincente contro la Roma Waterpolo ed adesso terzo in classifica, due lunghezze più avanti rispetto ai grigio-azzurri. Continuano a correre, invece, le due regine del Girone 4 di Serie B, appaiate in cima alla classifica a quota 29 punti (+6 sui messinesi): l’Ortigia Academy vince con un largo 15-9 casalingo contro la Cesport, mentre la Nuoto 2000 Napoli supera a domicilio la Copral Waterpolo (12-9).

L’obiettivo per i messinesi, a questo punto, è quello di riprendere immediatamente la corsa a partire dal prossimo turno in calendario con l’incontro in casa del Circolo Villani Prisco. All’Andata, a Messina, il risultato finale fu di 14-9, ma a questo punto della stagione, quando mancano solo 6 giornate dal termine della regular season, ogni match avrà un peso specifico non indifferente per tutte le squadre in acqua, tanto più perchè i prossimi avversari della SSD UniMe si trovano invischiati in una lotta serrata per non retrocedere. Attenzione anche al derby tutto napoletano tra Nuoto 2000 Napoli e San Mauro, rispettivamente prima e terza del Girone. Ad approfittarne potrebbero essere l’Ortigia Academy, che ospita il Villa Aurelia SC, ma anche Giacoppo e compagni.

Classifica dopo il 12° turno

Ortigia Academy 29 Nuoto 2000 Napoli 29 San Mauro Nuoto 25 SSD UniMe 23 Copral Waterpolo 17 Cesport Italia 15 Roma Waterpolo 13 Circolo Villani S. Prisco 9 Villa Aurelia SC 7 Basilicata Nuoto 2000 7

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.