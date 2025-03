Pallanuoto, grande prova della SSD Unime a Napoli: fermata sul pari la capolista del Girone 4 di Serie B

StrettoWeb

Esce dalla Scandone di Napoli a testa altissima la SSD UniMe, che riesce a fermare sul pari la Nuoto 2000 Napoli, capolista del Girone 4 del Campionato di Serie B di pallanuoto maschile, e torna a Messina non solo con 1 punto prezioso ma anche con la consapevolezza di potersela giocare con tutti in qualsiasi piscina. Il 12-12 finale con il quale i ragazzi allenati da Coach Misiti frenano i partenopei è figlio di una grande prova di carattere, gioco e determinazione, che permette ai grigio-azzurri di rifarsi immediatamente dopo il passo falso casalingo dell’ultimo turno per mano della Roma Waterpolo e, soprattutto, di riprendere a macinare punti in classifica, mantenendo cosi la terza posizione, anche se momentaneamente condivisa con il San Mauro Nuoto (i partenopei si aggiudicano per 10-5 il derby con la Cesport e raggiungono Messina a quota 22 punti).

Classifica che si ridisegna anche nella sua parte altissima, con l’Ortigia Academy che vince 15-4 in casa della terzultima della classe, il circolo Villani S. Prisco, e riacciuffa la Nuoto 2000 Napoli in vetta dopo qualche turno di inseguimento, questa volta condividendo il primato con i napoletani a quota 26 punti, 4 lunghezze sopra rispetto ai messinesi.

Nel prossimo turno la SSD UniMe tornerà di fronte ai propri tifosi (sabato 22 marzo, ore 14.00) per ospitare la Basilicata Nuoto 2000, attualmente penultima della classe e reduce dalla vittoria interna contro il finalino di coda Villa Aurelia SC. Un impegno da non sottovalutare assolutamente per i ragazzi allenati da Coach Misiti, che saranno chiamati a dare seguito all’ottima prova contro la capolista ma, al tempo stesso, dovranno essere abili a tenere a freno le necessità di classifica della compagine ospite, alla ricerca di punti per allontanarsi dai bassi fondi della graduatoria del Girone 4. In cima al Girone, invece, l’Ortigia ospita la Cesport mentre la Nuoto 2000 Napoli è a Catania ospite della Copral Waterpolo.

Classifica dopo l’undicesimo turno

Ortigia Academy e Nuoto 2000 Napoli: 26 SSD UniMe e San Mauro Nuoto: 22 Copral Waterpolo: 17 Cesport Italia: 15 Roma Waterpolo: 13 Circolo Villani S. Prisco: 9 Basilicata Nuoto 2000: 6 Villa Aurelia SC: 4

