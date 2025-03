SSD UniMe chiude il girone d’andata con una vittoria: battuta 6-5 San Mauro

StrettoWeb

Chiude il girone di andata come meglio non poteva la SSD UniMe che, di fronte al proprio pubblico, torna alla vittoria avendo la meglio su un’agguerritissima San Mauro Nuoto. I ragazzi allenati da Coach Misiti giocano con grandissimo carattere una partita tirata per tutti i quattro parziale e, con il finale di 6-5, portano a casa 3 punti preziosissimi, perchè riportano alla vittoria il gruppo universitario e, soprattutto, permettono a Giacoppo e compagni di scalare posizioni in classifica ed acciuffare la seconda piazza del Girone 4 di Serie B, scavalcando i siracusani dell’Ortigia Academy, sconfitti in casa della Nuoto 2000 Napoli (8-4), prima in graduatoria a 24 punti, 3 lunghezze più avanti rispetto agli universitari.

Subito dietro, in terza posizione, si trova appunto l’Ortigia, con 1 puto di distacco rispetto ai peloritani che, invece, con la vittoria della Cittadella Sportiva Universitaria tengono a distanza sia San Mauro che la Copral Waterpolo, fermi entrambi a 16 punti.

Al giro di boa, quindi, la lotta nella parte alta della classifica si fa molto entusiasmante, con le prime tre squadre del Girone 4 racchiuse in un fazzoletto di soli 4 punti. Nel prossimo turno la SSD UniMe si tufferà di nuovo nelle acque dell’impianto sportivo universitario per il primo match del girone di ritorno contro la Roma Waterpolo, attualmente in terzultima posizione, quindi, alla ricerca di punti pesanti per allontanare le ultime piazze della classifica (la gara dell’andata, nella capitale, terminò 14-12 in favore dei peloritani).

Fari puntati anche sul match della capolista, ospite dell’ultima della classe Villa Aurelia Sc (all’andata finì con un largo 16-11 in favore dei partenopei) e su quello dell’Ortigia Academy, in acqua alla Caldarella di Siracusa contro il fanalino di coda Basilicata Nuoto 2000 (all’esordio stagionale terminò 12-11 per gli iblei). Da attenzionare, infine, anche il match di metà classifica tra Copral e San Mauro, con una delle due squadre pronta ad approfittare di un passo falso delle squadre nella parte della classifica: all’andata finì 11-5 per i napoletani, ma a Catania è sempre un’altra storia.

La classifica dopo la nona giornata

Nuoto 2000 Napoli 24 SSD UniMe 21 Ortigia Academy 20 San Mauro Nuoto 16 Copral Waterpolo 16 Cesport Italia 12 Roma Waterpolo 9 Circolo Villani S. Prisco 9 Villa Aurelia SC 3 Basilicata Nuoto 2000 3

