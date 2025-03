Pallanuoto, pareggio per la Smile Cosenza contro Bogliasco

StrettoWeb

Nulla da fare per la squadra femminile di pallanuoto impegnata nel campionato di SerieA1. Non riesce a vincere la Smile Cosenza contro Bogliasco. Partita intensissima che termina con un pareggio: 9-9 il risultato finale. 2-3,2-3,2-0, 3-3 i parziali. “Concludiamo la stagione della regular season in casa con un pareggio contro Bogliasco. È stata una partita intensa, giocata da entrambe le squadre con un giusto atteggiamento ed attenzione”, le parole del mister, Francesco Fasanella.

“Non posso recriminare nulla alle ragazze perché ci hanno messo testa e cuore. Iniziamo a prendere un punto dopo molto tempo a secco. Adesso giochiamo le ultime due finali della regular season che saranno due partite difficilissime ma dobbiamo provare ogni partita a migliorarci e a migliorare”, il suo auspicio.

