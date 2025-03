Pallanuoto femminile serie A1, la Smile Cosenza impegnata a Rapallo

StrettoWeb

Sabato 29 marzo, alle ore 18, la Smile Cosenza torna in acqua, nella piscina comunale di Rapallo, per la nuova partita del campionato femminile di pallanuoto serie A1.“La trasferta in Liguria rappresenta per noi un ostacolo senz’altro difficile da superare”, anticipa Vittoria Occhione. “Il Rapallo è una squadra completa e costruita per avere un ruolo da protagonista in questo campionato. Sappiamo che sarà difficile strappare punti alla compagine ligure, dovremmo fare una partita perfetta dal punto di vista tattico, ma ancor prima, se vogliamo provare a mettere in difficoltà le nostre avversarie, dovremmo dare una dimostrazione di grande forza e coraggio”, le parole di Occhione. Arbitri dell’incontro: Cavallini Alessandro / Paduano Francesco

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.