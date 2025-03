Serie B: il Palermo vince contro il Brescia, tre punti importanti per i rosanero | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Palermo vince per 1-0 contro il Brescia grazie ad un rigore praticamente alla fine della partita. E’ sicuramente una vittoria importante in chiave play off in quanto supera il Bari che ha una partita in meno. Nella prima frazione i padroni di casa pericoloso varie volte ma non è riuscito a concretizzare. Il Brescia sostanzialmente ha pensato a difendersi. Nonostante le occasioni dei rosanero la prima frazione si è chiusa a reti inviolate. Dopo un inizio di secondo tempo un po’ a rilento, i rosanero escono di nuovo allo scoperto. Blin serve in verticale Di Francesco che taglia il campo e arriva alla conclusione ravvicinata, Lezzerini fa una bella parata. Verre sfiora il palo, la sua conclusione finisce di poco fuori. All’87’ Joel Pohjanpalo segna il rigore decisivo che da la vittoria al Palermo.

Risultati Serie B, 28ª Giornata

Venerdì 28 febbraio

Ore 19:30

Sudtirol-Spezia 1-1

Sabato 1 marzo

Ore 15:00

Carrarese-Cremonese 2-2

Cesena-Salernitana 2-0

Frosinone-Mantova 2-1

Juve Stabia-Cittadella 0-1

Ore 17:15

Sassuolo-Pisa 1-0

Domenica 2 marzo

Ore 15:00

Catanzaro-Reggiana 1-1

Modena-Cosenza 1-1

Palermo-Brescia 1-0

Ore 17:15

Bari-Sampdoria

Classifica Serie B

Sassuolo 65 Pisa 57 Spezia 51 Catanzaro 43 Cremonese 42 Cesena 40 Juve Stabia 39 Palermo 38 Bari 37* Modena 35 Cittadella 33 Carrarese 32 Reggiana 31 Brescia 30 Sudtirol 30 Sampdoria 29* Mantova 29 Frosinone 27 Salernitana 26 Cosenza 22 (-4)

Una partita in meno

