“Una piazza per l’Europa, anche a Palermo”: il Teatro Massimo si colora di UE | INFO

StrettoWeb

Sabato 15 marzo nel pomeriggio il colonnato del teatro Massimo sarà illuminato con i colori della bandiera europea, in concomitanza con la manifestazione “Una piazza per l’Europa, anche a Palermo” promossa da un gruppo di organizzazioni giovanili attive nei programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. Facendo proprio l’appello lanciato dallo scrittore Michele Serra e sottoscritto da decine di esponenti del mondo della cultura, dell’associazionismo e della politica, le associazioni siciliane hanno invitato i propri soci e i tantissimi ragazzi e ragazze stranieri che sono in Sicilia con i programmi comunitari, ad essere presenti a piazza Verdi dalle ore 16.

Accogliendo la richiesta fatta dalle associazioni, il sindaco Roberto Lagalla ha disposto che la facciata del Teatro Massimo sia illuminata per l’occasione con i colori della bandiera europea.

Di seguito il testo dell’appello sottoscritto dalle associazioni. Per contatti per informazioni tel. 366.2385651 – 15marzopalermo@informa-giovani.net.

“Tutti noi, associazioni, cooperative ed enti del terzo settore, operiamo da anni in Sicilia per promuovere la mobilità giovanile europea. Ogni anno ospitiamo centinaia di giovani europei in Sicilia ed inviamo centinaia di giovani siciliani in Europa, condividendo e rendendo vivi l’impegno per i valori fondanti dell’Unione Europea: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza e diritti umani.

Attraverso le nostre azioni e progetti, promuoviamo ogni giorno il dialogo e l’incontro fra le persone e le culture, la pace, uno sviluppo sostenibile e la lotta contro l’esclusione sociale e la discriminazione, rispettando la ricchezza della diversità culturale. Crediamo che aderire all’appello di Michele Serra sia un’occasione importante per dimostrare il nostro impegno comune per la Sicilia e per i Giovani.

Vi invitiamo quindi a unirvi a noi il 15 marzo ore 16.00 in Piazza Verdi a Palermo, per un momento di mobilitazione collettiva per affermare ancora una volta i valori dell’Unione Europea e coinvolgendo tutti i giovani che stanno svolgendo attività nelle nostre realtà (ESC, Erasmus, lavoratori, collaboratori, volontari, ecc.) per rendere questo evento ancora più significativo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.