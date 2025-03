Palermo: sequestrati 650 chili di pesce non tracciato

StrettoWeb

La Capitaneria di porto di Palermo ha sequestrato 650 chili di pesce non tracciato nella zona del porticciolo dell’Arenella e della Cala. Tra i prodotti ittici sequestrati anche due esemplari di pesce spada, 16 bicchieri contenenti polpa di ricci e 59 chili di vasetti di tonno sott’olio dei quali non si è potuto stabilire la provenienza. Agli abusivi sono state contestate diverse violazioni amministrative e sono state elevate sanzioni per 6 mila euro. Solamente una parte del prodotto sequestrato, circa 60 chili di pesce, fra cui i vasetti di tonno sott’olio, è stato dichiarato dai dirigenti medici dell’Asp 6 non idoneo al consumo umano e portato in discarica. Gli altri 600 chili sono stati giudicati freschi e sono stati devoluto in beneficenza al Banco alimentare della Sicilia Occidentale.

Un altro sequestro a Misilmeri, dove i militari della Guardia Costiera e gli agenti della polizia locale hanno sequestrato 5 chili di novellame di sarde ad un ambulante che è stato sanzionato per 200 euro. Anche in questo caso il pescato è stato devoluto in beneficenza.

