Palermo: menomale che c’è Pohjanpalo, ma con la Samp è solo 1-1 (con l’uomo in più)

Le piazze, il passato, la storia, farebbero presupporre a una classica di Serie A di calcio. E invece no: oggi Sampdoria-Palermo si gioca in Serie B e vede di fronte due squadre anche in difficoltà di risultati, nonostante – soprattutto i rosanero – possano contare su una proprietà miliardaria e proiettata a un futuro ricco di successi. Tornando al campo, la sfida termina 1-1, per via delle reti di Coda e Pohjanpalo, probabilmente i due attaccanti migliori in Serie B. E quindi, anche per questo, la domanda sorge spontanea: perché tanta fatica?

La partita

La partita è bellissima e vibrante, sin dall’inizio, sin dal primo minuto. Dopo pochi secondi, infatti, la Samp passa. Audero, ex della gara, è in vena di regali ai compagni con cui condivideva lo spogliatoio fino a un po’ di tempo fa e – per non far rimpiangere gli errori di Desplanches – ne commette uno clamoroso e spiana la strada a Coda, per l’1-0. Inizio shock per il Palermo, che fa fatica a ingranare e ad entrare nel match, rischiando di subire il gol del raddoppio. Piano piano, però, la squadra di Dionisi comincia a uscire e al 10′ ha la prima occasione. I ritmi rimangono alti e intensi e le occasioni fioccano, da una parte e dall’altra, fino al gol del pari siciliano prima dell’intervallo. Ci pensa ancora lui, sempre lui, il bomber d’area, personalità e fame che mancava alla squadra: su corner, è Pohjanpalo a trovare la rete.

Come prevedile, dopo un primo tempo dai ritmi alti, si fa un po’ più di fatica nella ripresa. Non mancano gli errori e, per questo, gli allenatori cominciano a pescare dalla panchina. Possibile svolta della sfida all’ora di gioco, con il rosso ad Akinsanmiro: quest’ultimo, da ultimo uomo, ferma Verre. Espulsione e doriani in dieci. Palermo rinfrancato dall’episodio e alla ricerca del vantaggio, che viene sfiorato con una doppia occasione di Ranocchia e Brunori prima e con un’altra di Ranocchia poi. La gara, però, non si sblocca e alla fine termina così: pari per 1-1.

Da segnalare il grande trasporto e calore dei supporters rosanero nel settore ospiti di Marassi, come si può vedere nel video di seguito. In basso, poi, anche i risultati di giornata e la nuova classifica.

Risultati Serie B 29ª Giornata

Venerdì 7 marzo

Ore 20:30

Cosenza-Reggiana 1-0

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Carrarese-Frosinone 0-1

Cremonese-Catanzaro 4-0

Mantova-Juve Stabia 1-1

Salernitana-Modena 1-0

Ore 17:15

Sampdoria-Palermo 1-1

Ore 19:30

Brescia-Cesena

Domenica 9 Marzo

Ore 15:00

Sassuolo-Bari

Spezia-Pisa

Ore 17:15

Cittadella-Sudtirol

Classifica Serie B

Sassuolo 65* Pisa 57* Spezia 51* Cremonese 45 Catanzaro 43 Cesena 40* Juve Stabia 40 Palermo 39 Bari 38* Modena 35 Cittadella 33* Carrarese 32 Reggiana 31 Sampdoria 31 Brescia 30* Mantova 30 Sudtirol 30* Frosinone 30 Salernitana 29 Cosenza 25 (-4 )

*una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 30ª giornata

Venerdì 14 marzo

ore 20.30

Palermo-Cremonese

Sabato 15 marzo

Ore 15.00

Cesenza-Spezia

Cittadella-Sassuolo

Frosinone-Brescia

Juve Stabia-Modena

Ore 17.15

Pisa-Mantova

Ore 19.30

Bari-Salernitana

Domenica 16 marzo

Ore 15.00

Reggiana-Sampdoria

Sudtirol-Carrarese

Ore 17.15

Catanzaro-Cosenza

